BRAT UBIO SESTRU PA SEBE: Otkriven identitet muškarca i žene koji su pronađeni MRTVI u stanu na Bežaniji - Nađena i OPROŠTAJNA PORUKA

U stanu na petom spratu stambene zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića na Bežanijskoj kosi u Beogradu pronađena su tela T. P. (52) i G. P. (48).

Najverovatnije se radi o ubistvu i samoubistvu. Upravnik zgrade pozvao je policiju, kada je iz stana počeo da se oseća smrad. Policija je došla, razvalila vrata i u stanu zatekla dva leša.

Muškarac ima povrede po vratu u vidu posekotina, dok je veći broj sličnih povreda uočen i na telu žene.

Brat i sestra su u stanu na petom spratu dugo živeli, ali ih komšije nisu viđale poslednjih nekoliko dana.

Kako su nam ranije rekle komšije, niko od njih nije ni video ni čuo išta sumnjivo,

Tela su poslata na obdukciju, pa će tačan uzrok smrti biće poznat nakon što budu pristigli zvanični nalazi obdukcije.

Autor: S.M.