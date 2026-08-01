TELA U LOKVI KRVI, SVESKA I ŠEST JEZIVIH REČI! U stanu brata i sestre na Bežaniji nađena OVA PORUKA: Ubio je mačetom, pa sebi prerezao vrat

U stanu na Bežanijskoj kosi u kom su pronađena tela brata i sestre, pronađena su dva mobilna telefona pored kojih je stajala jeziva poruka, nezvanično saznaje "Blic".

Naime, komšija koji je otkrio zločin u stanu u kome brat ubio sestru, primetio je i dva mobilna telefona jedan pored drugog, ali i jezivu poruku koja je pisala na papiru.

- Video sam dva telefona jedan pored drugog i jedan notes na kome je pisao "Bojanov svetski poredak", a na drugoj strani je pisalo "krvavo i čisto" - kaže za "Blic" Miloš.

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Podsetimo, tela brata i sestra pronađena su danas na šestom spratu zgrade na Bežanijskoj kosi, a kako mediji nezvanično saznaju, muškarac B. P. (48) je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.

Kako saznaju mediji sa lica mesta, zločin se dogodio u njihovom stanu. Muškarac je, nakon ubistva, navodno presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.

Muškarac je nakon zločina nasmrt iskrvario, a tela je pronašao komšija Miloš Zagrađanin nakon što su brojni stanari danima osećali kako se zgradom širi nesnosni smrad.

Komšija ispričao šta je zatekao u stanu

Kako je za "Blic" ispričao Zagrađanin, on dugo nije video B.P. i njegovu sestru, te je odlučio da proveri da li je s njima sve u redu.

- Već 10 dana u celoj zgradi se osećao užasan smrad. Nismo znali šta je i odakle dolazi. Setio sam se da odavno nisam video te komšije i odlučio sam da odem da proverim da li je sve u redu. Smrad je izbijao iz stana. Razvalio sam vrata i zatekao uznemirujući prizor. Brat je ubio sestru, pa sebe.. Udario je mačetom u glavu, mozak joj se prosuo.. Onda je isekao sebe po vratu i izbo se nožem. Mačetu je ostavio sa strane, a potom seo na fotelju i iskrvario - kaže Zagrađanin.

Kako je dodao, komšije su se umalo onesvestile od smrada iz stana.

- Zaklao je sestru, pa presudio sebi. Kad smo ušli u stan, umalo se nismo onesvestili od prizora. Tela su stajala u stanu oko desetak dana. Od sunca su se još više usmrdela.. Ne znam šta bi mogao da bude motiv. Bili su uvek čudni, ni sa kim nisu razgovarali. On je neko vreme bio u inostranstvu u azilu, pa se vratio. Nasledili su taj stan od majke koja im je umrla. Završilo se tragično - kaže Miloš.

Autor: Iva Besarabić