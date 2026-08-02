Ubio očuha a majka zbog njega završila na psihijatriji: Evo gde je dečak (14) koji je juče svirepo izbo hirurga

Poznati hirurg iz Vršca A. I. (42) ubijen je u petak, 31. jula, u kasnim večernjim časovima u kući u Banatskim Karlovcima, nakon navodne svađe sa svojom emotivnom partnerkom. Za ovaj stravičan zločin osumnjičen je njen maloletni sin, koji je očuha izbo nožem.



Prema nezvaničnim saznanjima, majka osumnjičenog dečaka, koja je inače endokrinolog po struci, nakon tragedije je smeštena na odeljenje neuropsihijatrije u Vršcu.

Ona je do pre nekoliko meseci radila u Opštoj bolnici u Vršcu, nakon čega je prešla u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu. Njene kolege imaju samo reči hvale za nju, ističući da je uvek bila izuzetno profesionalna, ljubazna i nasmejana.

Dan pre zločina bili zajedno kod lekara

Posebno šokantan detalj jeste da je samo dan pre tragedije, u četvrtak 30. jula, osumnjičeni dečak bio sa očuhom na pregledu kod dermatologa. U tom trenutku ništa nije ukazivalo na to da su u lošim odnosima, prenosi Mondo.

Ipak, nezvanično se saznaje da je dečak u poslednje vreme važio za problematičnog i da je učestvovao u nekoliko tuča sa vršnjacima.

Dečaku određen pritvor do 30 dana

Sud u Pančevu odredio je pritvor do 30 dana maloletniku na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Na teret mu se stavlja izvršenje teškog krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina.

Kolege nastradalog hirurga Aleksandra Ilića iz Opšte bolnice u Vršcu nalaze se u potpunom šoku.

Od svog voljenog kolege oprostili su se emotivnom objavom, navodeći da niko nije ni naslućivao da je imao privatne probleme koji će se okončati ovako stravičnom tragedijom.

Ona je do pre nekoliko meseci radila u Opštoj bolnici u Vršcu, nakon čega je prešla u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu. Njene kolege imaju samo reči hvale za nju, ističući da je uvek bila izuzetno profesionalna, ljubazna i nasmejana.

Dan pre zločina bili zajedno kod lekara

Posebno šokantan detalj jeste da je samo dan pre tragedije, u četvrtak 30. jula, osumnjičeni dečak bio sa očuhom na pregledu kod dermatologa. U tom trenutku ništa nije ukazivalo na to da su u lošim odnosima, prenosi Mondo.

Foto: Foto: Shutterstock, Društvene mrežedr Aleksandar Ilić

Ipak, nezvanično se saznaje da je dečak u poslednje vreme važio za problematičnog i da je učestvovao u nekoliko tuča sa vršnjacima.

Dečaku određen pritvor do 30 dana

Sud u Pančevu odredio je pritvor do 30 dana maloletniku na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Na teret mu se stavlja izvršenje teškog krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina.

Kolege nastradalog hirurga Aleksandra Ilića iz Opšte bolnice u Vršcu nalaze se u potpunom šoku.

Od svog voljenog kolege oprostili su se emotivnom objavom, navodeći da niko nije ni naslućivao da je imao privatne probleme koji će se okončati ovako stravičnom tragedijom.

Autor: D.B.