NAMAMIO JE U STAN I ZADAVIO ODEĆOM! Otkriveno kako je Turčin ubio Ruskinju u Borči! Mladen Mijatović za Pink: Sve se odigralo u sat i po vremena! (FOTO)

Turski državljanin K.E. (24) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je 26. jula 2026. godine u stanu na teritoriji opštine Palilula na svirep i podmukao način lišio života rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret dok je tužilaštvo sudiji predložilo da K.E. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Novinar i reporter Mladen Mijatović je za TV Pink izneo pojedine detalje ovog monstruoznog čina.

- Ugušio je, zadavio komadom odeće. On je u otprilike sat i po vremena, od kada je ušao u stan, do trenutka kada je izneo telo, dakle ubio. To su pokazali operativni zadaci i saznanja. Ubio je, spakovao u kofer i odneo ga u kanal Vizelj, u Borči - rekao je Mijatović.

Pripadnici Policijske brigade, odnosno službeni pas je nanjušio i pronašao taj kofer gde je bilo telo, dodao je Mijatović.

Turčin je uhapšen na aerodromu, gde se spremao da pobegne u svoju zemlju, dodao je Mijatović.

Apel za pomoć

Podsetimo, Ljudmilina drugarica, koja je objavljivala prethodnih dana na društvenim mrežama apel za pomoć oglasila se na svom Instagram nalogu gde je navela: "da je potraga za Ljudmilom obustavljena, te i da će sve informacije biti u medijima".

Autor: D.B.