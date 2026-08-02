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DRAMA NA AERODROMU: Kineski državljanin uhapšen po međunarodnoj poternici

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (Interpol), u saradnji sa službenicima Uprave granične policije, uhapsili su državljanina Narodne Republike Kine W. C. (1987) za kojim je bila raspisana međunarodna poternica.

Poternica je raspisana na zahtev Kirgistana radi krivičnog gonjenja zbog sumnje da je počinio krivično delo krađe.

Kako je saopšteno, kineski državljanin uhapšen je na aerodromu „Nikola Tesla“ prilikom ulaska u Republiku Srbiju. Nadležni organi će preduzeti dalje mere u skladu sa zakonskim procedurama.

Autor: A.A.

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