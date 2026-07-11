PINK.RS SAZNAJE: Ovo su detalji hapšenja Vuka Vulevića u Beogradu, 'pao' u ugostiteljskom objektu (EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd, Interventne jedinice 92, uhapsili su danas u Beogradu u jednom ugostiteljskom objektu V. V. (1975) državljanina Crne Gore i Srbije, za kojim je posebno bila raspisana crvena Interpolova poternica.

Za V.V. je raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Krivičnog zakona Crne Gore.

Takođe, za njim je raspisana i poternica Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, zbog krivičnog dela za koja ga tereti crnogorsko pravosuđe, stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kao i izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest meseci zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja iz Krivičnog zakona Crne Gore.

Prilikom hapšenja kod njega su pronađena falsifikovana lična dokumenta, zbog čega će protiv njega, po nalogu nadležnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

Policija je od V. V. oduzela dva mobilna telefona i o svemu obavestila Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

V.V. će biti priveden Posebnom odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, Vuk Vulević, je uhapšen nakon višemesečne potrage.

Vulević je nedavno dospeo u fokus javnosti, nakon što su u okviru potrage, policijski službenici iz Bijelog Polja, Berana i Kolašina sproveli koordinisanu akciju na severu Crne Gore i pretresli više lokacija koje se dovode u vezu sa Vulevićem i njemu bliskim licima.

Prema nezvaničnim informacijama iz bezbednosnih krugova, istražitelji su verovali da se krije na teritoriji Beograda i da navodno iza njega stoje kavčani koji ga čuvaju, što mu omogućavalo da izbegne hapšenje, preneo je Blic.

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Autor: Pink.rs