LAGALI LJUDE DA SU LEKARI, NA PREVARU UZELI 25.000 EVRA: Uhapšene dve osobe u Beogradu

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. Đ. (1972) i M. V. (1989) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično dela prevara.

Kako se sumnja, za sada nepoznate osobe su angažovale D. Đ. i M. V. tako što su njihove brojeve telefona pronašli na oglasima za prevoz robe i putnika gde su se oglašavali, da bi u potom saizvršilaštvu izvršili krivično delo.

Za sada nepoznata lica su telefonom pozivala oštećene i održavali ih u zabludi, lažno se predstavljajući kao lekari koji treba da izvrše hitnu operaciju nad nekim od užih članova njihove porodice koji su povređeni u navodnoj saobraćajnoj nezgodi. 

Potom su, kako se sumnja, D. Đ. i M. V. od oštećenih preuzimali zahtevan određeni novčani iznos na ime navodne hitne operacije. Na ovaj način oni su, kako se sumnja, oštetili više osoba u iznosu od 25.000 evra. 

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Marija Radić

