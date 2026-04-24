Speciјalci UKP-a uhapsili člana kriminalne grupe! Krio se pod lažnim identitetom!

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne akcije, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. S. (1989), državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

Postoje osnovi sumnje da je B. S. pripadnik kriminalne grupe, a na teritoriji Republike Srbije boravio je iregularno.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Uhapšeni Crnogorac je pripadnik slovenačke ćelije Vračarskog kriminalnog klana. On je prema pisanju slovenačkih medija, sa braćom Blazom i Klemenom Kadivec osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva 35.godišnjeg Danijela Božića i pokušaja ubistva Žarka Tesanovića u Sloveniji 2019 godine.

Motiv tog zločina je navodno odmazda zbog krađe kokaina vrednog 1.5 milion evra.

Autor: A.A.

