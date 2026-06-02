PINK.RS SAZNAJE! VELIKA AKCIJA ŽANDARMERIJE I UKP-A: Otkriven tajni kamp kod Beograda, privedeni migranti! (FOTO+VIDEO)

U koordinisanoj i munjevitoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za suzbijanje kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Žandarmerije i Uprave za tehniku, otkrili su u okolini Beograda improvizovani kamp u kome su se skrivali iregularni migranti.

Kako pink.rs saznaje, policijske snage su tokom češljanja terena locirale tajno skrovište i u njemu zatekle pet iregularnih migranata, za koje se osnovano sumnja da su državljani Avganistana.

Svi pronađeni migranti odmah su sprovedeni i dovedeni u Upravu za strance Policijske uprave za grad Beograd.

Policija i dalje intenzivno nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se utvrdile sve činjenice, okolnosti, kao i to ko je migrantima obezbedio logistiku i podigao improvizovani kamp nadomak prestonice.

Autor: D.S.