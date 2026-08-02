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OSUMNJIČEN ZA KOMPJUTERSKU PREVARU! Uhapšen državljanin Severne Makedonije na granici sa Srbijom: Grčka RASPISALA MEĐUNARODNU POTERNICU za njim!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (Interpol), u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, uhapsili su Z. V. (1969), državljanina Republike Severne Makedonije, za kojim je raspisana međunarodna poternica po zahtevu Grčke radi izdržavanja kazne zatvora od 16 godina zbog krivičnog dela osnivanje kriminalne organizacije radi vršenja krivičnog dela kompjuterska prevara.

Z. V. je uhapšen na graničnom prelazu Bogojevo, na ulazu u Srbiju, a u toku je procedura u cilju njegove ekstradicije Grčkoj.

Autor: D.B.

#Grčka

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