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TEŠKA NESREĆA U UŽICU! Ima povređenih, među njima i DECA: Ostali vozači uskočili u pomoć, kombi završio na ogradi

Izvor: Blic.rs, Foto: RINA ||

Na magistralnom putu između Užica ka Sevojnu, pre nekoliko minuta došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je, prema prvim informacijama, povređeno više osoba, među kojima ima i dece.

- Na lice mesta prvi su pritekli ostali učesnici u saobraćaju i prolaznici, a među njima su bili i lekari koji su se zatekli u blizini i odmah počeli da pružaju pomoć povređenima do dolaska ekipa Hitne pomoći - kažu očevici saobraćajne nesreće za RINU.

Prema informacijama sa terena, u toku je intervencija nadležnih službi, dok policija obezbeđuje mesto nezgode i reguliše saobraćaj.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika, niti okolnosti pod kojima je došlo do udesa. Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih.

Kako se može videti na snimku, došlo je do sudara jednog putničkog vozila, automobila i kombija, prilikom čega je kombi završio a zaštitnoj ogradi između dva saobraćajna kolovoza.

Trenutno se na ovom delu puta u Užicu stvaraju ogromne gužve.

Autor: A.A.

#Nesreća

#Užice

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