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FILMSKA AKCIJA POLICIJE U NOVOM SADU! Razbijena grupa koja je krala luksuzne automobile! BMW, AUDI I MERCEDES vraćeni vlasnicima, pronađeni oružje, bomba i gomila novca (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Posle višemesečne istrage, policijski službenici Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa kolegama iz Policijskih uprava Subotica i Sombor, kao i Osnovnim javnim tužilaštvom u Bačkoj Palanci, rasvetlili su seriju teških krađa i krađa skupocenih automobila na području Bačke Palanke, Bača, Čelareva i Gajdobre.

U spektakularnoj akciji uhapšeni su A. B. (50) iz Sombora i D. K. (40) iz Kule, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su najpre provaljivali u porodične kuće, odakle su krali originalne ključeve vozila, a zatim bez većih prepreka odvozili parkirane automobile. Na teret im se, za sada, stavlja šest krađa izvršenih od avgusta prošle do avgusta ove godine.

Foto: MUP Srbije

Na meti lopova našli su se luksuzni i skupi automobili – „Audi A3“, „BMW X4“, „BMW X2“, „Volkswagen Golf VII“, „Volkswagen Passat B8“ i „Mercedes E350d“. Ukupna materijalna šteta procenjuje se na oko 20 miliona dinara.

U nastavku akcije policija je pronašla sva ukradena vozila, koja su bila sakrivena u garažama na području Sombora i naselja Panonija.

Foto: MUP Srbije

Pretresom stanova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni otkriven je i arsenal predmeta za koje se sumnja da potiču iz krivičnih dela. Policija je pronašla oko 30 mobilnih telefona različitih modela, veću količinu domaćeg i stranog novca, dva pištolja kalibra 7,65 milimetara, od kojih je jedan imao izbrušen fabrički broj, više okvira sa ukupno 40 metaka, kao i ručnu bombu M-70.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičeni su na vozila stavljali nepripadajuce tablice i iste su koristili u nastavku svoje kriminalne delatnosti.

Ukradena vozila bice vracena vlasnicima.

O kakvom opasnom dovjcu se radi, govori i podatak da su krivična dela vršili naoružani.

Foto: MUP Srbije

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i proverilo da li se osumnjičeni mogu dovesti u vezu sa drugim krivičnim delima.

Autor: A.A.

#Hapšenje

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