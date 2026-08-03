FILMSKA AKCIJA POLICIJE U NOVOM SADU! Razbijena grupa koja je krala luksuzne automobile! BMW, AUDI I MERCEDES vraćeni vlasnicima, pronađeni oružje, bomba i gomila novca (FOTO)

Posle višemesečne istrage, policijski službenici Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa kolegama iz Policijskih uprava Subotica i Sombor, kao i Osnovnim javnim tužilaštvom u Bačkoj Palanci, rasvetlili su seriju teških krađa i krađa skupocenih automobila na području Bačke Palanke, Bača, Čelareva i Gajdobre.

U spektakularnoj akciji uhapšeni su A. B. (50) iz Sombora i D. K. (40) iz Kule, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su najpre provaljivali u porodične kuće, odakle su krali originalne ključeve vozila, a zatim bez većih prepreka odvozili parkirane automobile. Na teret im se, za sada, stavlja šest krađa izvršenih od avgusta prošle do avgusta ove godine.

Na meti lopova našli su se luksuzni i skupi automobili – „Audi A3“, „BMW X4“, „BMW X2“, „Volkswagen Golf VII“, „Volkswagen Passat B8“ i „Mercedes E350d“. Ukupna materijalna šteta procenjuje se na oko 20 miliona dinara.

U nastavku akcije policija je pronašla sva ukradena vozila, koja su bila sakrivena u garažama na području Sombora i naselja Panonija.

Pretresom stanova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni otkriven je i arsenal predmeta za koje se sumnja da potiču iz krivičnih dela. Policija je pronašla oko 30 mobilnih telefona različitih modela, veću količinu domaćeg i stranog novca, dva pištolja kalibra 7,65 milimetara, od kojih je jedan imao izbrušen fabrički broj, više okvira sa ukupno 40 metaka, kao i ručnu bombu M-70.

Osumnjičeni su na vozila stavljali nepripadajuce tablice i iste su koristili u nastavku svoje kriminalne delatnosti.

Ukradena vozila bice vracena vlasnicima.

O kakvom opasnom dovjcu se radi, govori i podatak da su krivična dela vršili naoružani.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i proverilo da li se osumnjičeni mogu dovesti u vezu sa drugim krivičnim delima.

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Autor: A.A.