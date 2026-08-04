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PINK.RS SAZNAJE: Veliki udar na dilere! Policija zaplenila oko šest kilograma amfetamina, uhapšen osumnjičeni

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Akciju su, prema nezvaničnim saznanjima, sproveli pripadnici UKP, Službe za borbu protiv droga u saradnji sa PU Užice nakon višednevnog operativnog rada na terenu.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Policijskom upravom u Užicu, zaplenili su oko šest kilograma amfetamina i uhapsili jednu osobu zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saznaje Pink.rs iz nezvaničnih izvora.

Prema informacijama do kojih je došao naš portal, akcija je realizovana nakon intenzivnog operativnog rada policije na području Priboja, gde je pronađena veća količina narkotika za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj prodaji.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Užicu.

Za sada se nadležni nisu zvanično oglašavali o ovom slučaju, a očekuje se da će više detalja biti poznato nakon okončanja prvih procesnih radnji i zvaničnog saopštenja policije i tužilaštva.

#Droga

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