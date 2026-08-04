Prve slike sa mesta utapanja dvojice muškaraca u Užicu: Pored potonulog splava meštani zatekli tela (FOTO)

Grad na Đetinji jutros je pogodilo saznanje o tragediji, nakon što su tela dvojice muškaraca pronađena u reci, u blizini splava koji je nedavno potonuo. Za sada nije poznato kako je tačno došlo do ove nesreće i da li utapanje dvojice mladića ima veze sa potonućem splava koje se desilo pre nekoliko sedmica.

- Tela su pronađena u bagrenju pored splava. Inače, tu postoji jedna klupica na kojoj su se često okupljali zavisnici od opijata, dešavalo se i ranije da upadnu u vodu. Ipak, ne znamo da li je to uzrok ove nesreće. Ovo je svakako jako tužna vest za naš grad i jako tužna sudbina tih ljudi - kaže za RINU jedan od građana kog smo zatekli na obali reke Đetinje.

Identitet dvojice nastradalih muškaraca za sada još uvek nije poznat, a naložena je obdukcija njihovih tela koja će pokazati tačan uzrok i vreme smrti.

Prema nezvaničnim saznanjima, njihova tela uočio je jutros slučajni prolaznik, koji je odmah obavestio policiju i Hitnu pomoć.

Prema informacijama do kojih se došlo na licu mesta, dvojica nastradalih su tokom noći boravila na tom delu plaže zajedno sa još jednim muškarcem, a kako su naveli zaposleni u ustanovi "Veliki park", koja upravlja Gradskom plažom, njih trojica su sedela kod vrbe i konzumirala alkohol, nakon čega je treći muškarac otišao. Šta se potom dogodilo biće utvrđeno istragom.

Za sada se pretpostavlja da je jedan od muškaraca upao u vodu, dok je drugi pokušao da mu pomogne, ali je i sam završio u reci, nakon čega su obojica izgubila život.

Tokom uviđaja policija je na mestu gde su boravili pronašla flaše alkoholnog pića i omote od tableta.

Tela su izvučena iz vode i biće obavljena dalja veštačenja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i identitet nastradalih.

Istraga o svim okolnostima ove nesreće je u toku.

Autor: A.A.