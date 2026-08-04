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Krivična prijava protiv Pančevca zbog narkotika: Policija mu u kući pronašla marihuanu

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv P. M. (51) iz okoline Pančeva, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz policije, osumnjičeni je otkriven nakon pretresa kuće u kojoj boravi, kada su pripadnici policije pronašli paket sa ukupno 841 gram materije za koju se sumnja da je opojna droga - marihuana.

Takođe, kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za Pančevo, u objektu je pronađena i digitalna vagica za precizno merenje, za koju se sumnja da je korišćena prilikom pripreme i distribucije opojne droge.

Pronađena materija biće predmet odgovarajućih veštačenja, dok će protiv osumnjičenog biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Pančevu.

Autor: Iva Besarabić

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