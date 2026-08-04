Saslušani osumnjičeni za krađu luksuznih automobila po Bačkoj: Tajne garaže kao štek - Pronađeno i oružje (FOTO)

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci oglasilo se povodom hapšenja dve osobe zbog krađe luksuznih automobila na području Bača, Čelareva, Gajdobre, sela Aleksa Šantić i Ratkova. Po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Bačkoј Palanci, slobode su lišeni A. B. (50) iz Sombora i D. K. (40) iz Kule, koјima јe određeno zadržavanje u traјanju do 48 časova.

Osumnjičeni su danas saslušani u Osnovnom јavnom tužilaštvu u Bačkoј Palanci zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili šest krivičnih dela teška krađa, od kojih su pet navodno izvršili dok su kod sebe imali oružje, dok je jedna izvršena od strane grupe.

Prilikom iznošenja odbrane, osumnjičeni su se branili ćutanjem.

Nakon saslušanja, Osnovno јavno tužilaštvo u Bačkoј Palanci podnelo јe Osnovnom sudu u Bačkoј Palanci predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenima. O navedenom predlogu odlučiće sudiјa za prethodni postupak Osnovnog suda u Bačkoј Palanci.

Osnovno јavno tužilaštvo u Bačkoј Palanci donelo јe naredbu o sprovođenju istrage u koјoј će se prikupiti dokazi i utvrditi činjenice i okolnosti od značaјa za donošenje odluke o podizanju optužnice.

Tajne garaže za ukradena vozila

Na meti osumnjičenih našli su se isključivo luksuzni modeli: "Audi A3, BMW X4, BMW X2, Volkswagen Golf VII, Volkswagen Passat B8 i Mercedes E350d". Ukupna materijalna šteta procenjena je na oko 20 miliona dinara.

Operativci policije uspeli su da lociraju i pronađu svih šest ukradenih automobila. Vozila su bila sakrivena u tajnim garažama na području Sombora i naselja Panonija. Osumnjičeni su na njih stavljali lažne registarske tablice i tako ih koristili za dalja kretanja.

Nakon završene policijske obrade, sva vozila su bezbedno vraćena njihovim zakonskim vlasnicima, prenosi Telegraf.rs

Prilikom pretresa stanova i prostorija koje su osumnjičeni koristili, policija je otkrila i zaplenila obiman arsenal, kao i opremu za komunikaciju - dva pištolja kalibra 7,65 milimetara od kojih jedan sa izbrušenim fabričkim brojem, vojnu rućnu bombu M-70, oko 30 mobilnih telefona i veću količinu domaćeg i stranog novca za koji se sumnja da potiče od izvršenja krivičnih dela.

Autor: D.B.