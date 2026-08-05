Velika međunarodna akcija Srbije i Nemačke: U Beogradu uhapšena dvojica Sirijaca osumnjičenih za krijumčarenje više od 900 migranata (VIDEO)

Koordinisana međunarodna akcija policija Nemačke i Srbije, koju je koordinirao Evropol, dovela je do hapšenja pripadnika dve povezane sirijske kriminalne mreže za koje se sumnja da su krijumčarili više od 900 migranata na teritoriju Evropske unije, a koje su istovremeno delovale duž ruta preko Sredozemnog mora i Zapadnog Balkana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, i policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za potrage, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, nakon višemesečne zajedničke međunarodne istrage usmerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, koja je inicirana od strane nemačke policije, a uz podršku Evropola i Evrodžasta, po međunarodnoj poternici Interpola Nemačke, na teritoriji Beograda uhapsili su državljane Sirije A. B. (1994) i F. B. (1994).

Istog dana, u vezi sa ovom zajedničkom međunarodnom istragom, na teritoriji Nemačke, uhapšen je još jedan pripadnik organizovane kriminalne grupe i izvršeno je više pretresa stanova i drugih prostorija na više lokacija koje koriste osumnjičeni.

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Po informacijama policije Nemačke, prva kriminalna mreža je, u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata od Libije preko ostrva Lampeduza do Nemačke, dok je druga kriminalna mreža, takođe u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata duž Zapadnobalkanske rute do Nemačke i drugih evropskih zemalja.

Prethodno je tokom 2025. godine pet visokopozicioniranih pripadnika ove organizovane kriminale grupe uhapšeno u koordinisanim akcijama na teritoriji Nemačke, Holandije i Bosne i Hercegovine.

U toku je procedura u cilju ekstradicije uhapšenih državljana Sirije A. B. i F. B. Nemačkoj.

Autor: A.A.