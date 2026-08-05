VELIKI UDAR NA NARKO-TRŽIŠTE U BEOGRADU: U spektakularnoj akciji pronađeno oko 85 kilograma droge i uhapsili tri osobe! (FOTO)

Policijski službenici Policijske uprave u Novom Sadu zadali su snažan udarac organizovanom kriminalu i još jednom pokazali izuzetnu efikasnost u borbi protiv trgovine narkoticima. U uspešno sprovedenoj akciji uhapšene su tri osobe, dok je sa ulica sklonjena velika količina opojnih droga namenjenih daljoj distribuciji.

Slobode su lišeni M. Ž(1988), I G (1983) i Đ M (2000).

Prilikom pretresa i sprovođenja policijskih mera pronađeno je i zaplenjeno oko 15 kilograma kokaina i oko 70 kilograma marihuane, čija se vrednost na ilegalnom narko-tržištu procenjuje na preko dva miliona evra. Pored droge, policija je oduzela i mobilne telefone i teretno motorno vozilo, za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju krivičnih dela.

Ova akcija predstavlja jedan od značajnijih uspeha novosadske policije u obračunu sa narko-dilerima i još jednom potvrđuje odlučnost pripadnika Policijske uprave u Novom Sadu da spreče distribuciju velikih količina narkotika i zaštite bezbednost građana.

Istraga se nastavlja u cilju utvrđivanja svih okolnosti slučaja i eventualnog otkrivanja drugih osoba povezanih sa ovom kriminalnom grupom.

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Autor: A.A.