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U Trebinju i Bileći zaplenjeno više od 10 kilograma droge: Uhapšene četiri osobe

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Avaz.ba ||

Četiri osobe uhapšene su danas u policijskoj akciji "Fabija", sprovedenoj na području Trebinja, Bileće i Mostara, usmerenoj na suzbijanje trgovine narkoticima, a tom prilikom zaplenjeno je više od 10 kilograma droge, saopšteno je iz trebinjske Policijske uprave.

Kako su saopštile nadležne službe, pretresi su izvršeni na ukupno deset lokacija, od kojih šest na području Trebinje i Bileće, a četiri na području Mostara, prenose Nezavisne novine.

Policija je tokom pretresa pronašla i oduzela oko 10,5 kilograma marihuane, kao i 42 grama heroina.

Jedan od uhapšenih predat je u nadležnost Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), dok se za jednom osobom traga.

Akciju su sproveli pripadnici Policijske uprave Trebinje u saradnji sa Upravom za teški i organizovani kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Žandarmerije MUP-a Republike Srpske.

Ova akcija usledila je dan nakon policijske akcije "Pelikan" na području Zvornika i Bijeljine, kada je zaplenjeno više od dva kilograma kokaina, kao i oružje, eksploziv i druga oprema.

Autor: Marija Radić

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