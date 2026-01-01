KRIMINALNA GRUPA IZ SRBIJE 'PALA' U HRVATSKOJ: Napravili laboratoriju marihuane, uhapšene četiri osobe

Kriminalna grupa iz Srbije "pala" je u Hrvatskoj zbog uzgoja i trgovine narkoticima, a zaplenjeno je više od 30 kilograma marihuane. Uhapšeni su državljani Srbije starosti 18, 27 i 33 godine, kao i jedan dvojni državljanin Srbije i Hrvatske (40).

Oni su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet drogama, saopšteno je iz Policijske uprave virovitičko-podravske.

Osumnjičeni su, protivno odredbama Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga, od juna do 30. decembra 2025. godine, s ciljem proizvodnje i preprodaje droge na nedozvoljenom tržištu, u kući u okolini Virovitice, upotrebom uređaja za emitovanje svetlosti, ventilaciju i filtriranje vazduha, stvorili uslove potrebne za veštački uzgoj bilja, u kojima su sadili, zalivali i uzgajali marihuanu.

U utorak, 30. decembra, policijski službenici su, po nalogu Županijskog suda u Bjelovaru, izvršili pretres stana i drugih prostorija, kao i automobila srpskih registarskih oznaka u vlasništvu 40-godišnjeg muškarca.

Tokom sprovođenja pretresa pronađeno je i oduzeto 31,5 kilograma biljne materije nalik na drogu marihuanu, 582 stabljike konoplje visine od pet do 80 cm, oprema za proizvodnju i uzgoj droge - ventilatori, filteri za vazduh, grejalice, tajmeri, rasvetna tela, uređaj za vakuumiranje - preciznu digitalnu vagu, više komada mobilnih uređaja, 2.875 evra, 13.620 dinara i 3.000 forinti.

Svi osumnjičenici su uhapšeni te su, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz krivičnu prijavu, predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.

