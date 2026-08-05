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Drama na Ibarskoj: Buknula četiri požara odjednom, vatrogasci vode nadljudsku borbu

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Emma Da Silva ||

Veliki požari na otvorenom danas su buknuli u Ibarskoj klisuri duž magistralnog puta Kraljevo - Novi Pazar. Na teren su odmah upućeni vatrogasci-spasioci iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Ušća koji se bore sa vatrenom stihijom.

- Požari gore na četiri lokacije, izmedju Magliča i Polumira. Jedan je pod kontrolom, a očekuje se da će i drugi biti stavljeni pod kontrolu. Sve raspoložive jedinice su na terenu i ulažu nadljudske napore da lokalizuju vatru - rekao je za RINU Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.

Usled požara i gustog dima koji se širi, na pojedinim deonicama smanjena je vidljivost, pa se vozačima savetuje oprez.

Požarima je zahvaćena veća površina, a gašenje otežava nepristupačan teren na kom vatrogasci mogu delovati samo sa naprtnjačama.

Autor: D.B.

#2 pozara

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#Vatrogasci

#ibarska

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