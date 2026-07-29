Grčka gori: Požari besne od Krita do Lezbosa, ima mrtvih, evakuacija u toku

Veliki šumski požari zahvatili su više delova Grčke, a najteža situacija je na Kritu, gde su poginula dvojica vatrogasaca koji su se borili sa vatrenom stihijom kod Retimna. Još jedan vatrogasac izgubio je život tokom gašenja požara kod Gitija, na Peloponezu, usled zdravstvenih problema.

Grčke vlasti saopštile su da su trenutno aktivna tri velika požarna fronta - u oblasti Retimna na Kritu, Sitiji na istoku Krita i Plomariju na ostrvu Lezbos. Četvrti požar, kod Gitija u Lakoniji, stavljen je pod kontrolu.

Dvojica vatrogasaca poginula na Kritu

Najdramatičnija situacija je u oblasti Retimna, gde je požar koji je izbio u podne zahvatio front dug oko 15 kilometara. Vatra je uništila velike poljoprivredne i šumske površine i približila se naseljima, zbog čega su sela jedno za drugim evakuisana.

Dvojica vatrogasaca, stari 25 i 58 godina, pronađena su mrtva u oblasti Sahuturija, kod mesta Krja Vrisis. Oni su tokom intervencije ostali zarobljeni u vozilu, a prema prvim informacijama izgubili su orijentaciju zbog gustog dima.

Tokom iste intervencije povređena su i dva dobrovoljna vatrogasca.

Požar u Retimnu dodatno komplikuju izuzetno jaki vetrovi, zbog kojih je gašenje iz vazduha veoma otežano.

Na terenu je angažovano 156 vatrogasaca sa 27 vozila, šest grupa specijalizovanih pešadijskih jedinica EMODE, kao i vazdušne snage kada vremenski uslovi dozvole.

Zbog širenja požara evakuisana su brojna mesta. U oblasti Agija Galini oko 700 do 800 ljudi prebačeno je autobusima na stadion u gradu Mires.

Evakuacija je naređena i za selo Orne, dok su stanovnici upućeni prema oblasti Hordaki u Amari.

Obalska straža i druga plovila spasavali su ljude koji su se zbog požara sklonili na plaže. Do sada je iz mora spaseno najmanje 29 osoba.

Za stanovnike koji su ostali bez smeštaja aktivirana je posebna platforma za privremeni smeštaj žrtava požara u opštini Agios Vasilios u oblasti Retimno.

Vatrogasac preminuo kod Gitija

Još jedna tragedija dogodila se u oblasti Ageranos kod Gitija, u Lakoniji. Vatrogasac star oko 50 godina preminuo je od zdravstvenih problema dok je učestvovao u akciji gašenja, ali nije stradao direktno na požarištu.

Požar kod Gitija je stavljen pod kontrolu. U njegovom gašenju učestvovala su 62 vatrogasca sa 17 vozila, tri grupe specijalizovanih jedinica EMODE, dva aviona i jedan helikopter.

Ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Turnas izrazio je saučešće porodicama trojice stradalih vatrogasaca.

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis takođe je izrazio saučešće porodicama i kolegama poginulih.

"Naše misli su uz njih, kao i uz sve vatrogasce, volontere i pripadnike bezbednosnih snaga koji se bore na požarnim frontovima u novoj surovoj realnosti sa kojom se svake godine suočavaju", poručio je Micotakis.

U požaru na Sitiji izgorela vatrogasna vozila

Veliki požar bukti i u oblasti Agija Trijada kod Sitije, na istoku Krita. Situacija je i tamo veoma teška. Tokom gašenja dva vatrogasna vozila zahvatila je vatra i potpuno su izgorela. Dvojica vatrogasaca zadobila su lakše opekotine dok su pokušavali da izađu iz vozila i prebačeni su u bolnicu.

Na ovom požarištu angažovano je 25 vatrogasaca, dve pešadijske grupe, pet vozila i helikopter.

Snažan vetar, koji dostiže sedam bofora, otežava intervenciju, a avioni i helikopteri teško mogu da deluju.

Stanovnicima šire oblasti poslato je upozorenje putem sistema 112.

Dramatično i na Lezbosu

Požar je izbio i u oblasti Plomari na ostrvu Lezbos, gde je naređena evakuacija mesta Agios Isidoros.

Na terenu je 50 vatrogasaca sa 13 vozila, dve specijalizovane pešadijske grupe, tri aviona i tri helikoptera.

Jedan vatrogasac je povređen tokom intervencije i zadobio je prelom noge.

Autor: Marija Radić