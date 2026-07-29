Haos u Evropi: Od Grčke do Španije bukte požari, ljudi ginu, a novi talas vreline tek stiže

Požari i ovog leta pustoše Evropu, a nakon jezivih požara u Španiji i Francuskoj, svet je potresla vest o pogibiji dvojice grčkih vatrogasaca koji su stradali kada su ostali zarobljeni dok su gasili veliki šumski požar koji je zahvatio oblast Retimna na Kritu.

Snažni vetrovi orkanske jačine rasplamsali su vatru, zbog čega je naređena evakuacija nekoliko sela kod Retimna. To je poslednji u nizu velikih letnjih požara koji su izbili širom južne Evrope.

Na jugu Turske, glavni put između Fetija i Antalije morao je da bude zatvoren, a deo jedne bolnice evakuisan zbog požara u provinciji Mugla.

U međuvremenu, četvrti toplotni talas ovog leta pogodio je Španiju i Francusku, dok vatrogasci pokušavaju da spreče ponovno razbuktavanje velikih požara koji su tek nedavno stavljeni pod kontrolu.

Svedoci su naveli da je na Kritu izbilo nekoliko požara koji su se brzo širili, a najteži požarni front protezao se čak 15 kilometara. Vatrogasna služba saopštila je da su dvojica poginulih muškaraca radila u blizini grada Retimno na zapadu ostrva.

Požari su izbili i na drugim delovima Grčke - na egejskim ostrvima Paros i Lezbos, kao i u južnom gradu Trifilija na grčkom kopnu.

Najveći požar u istoriji Španije

U Španiji je premijer Pedro Sančez upozorio da će narednih 12 sati biti "odlučujuće" za gašenje požara u blizini Madrida.

"Situacija napreduje povoljno, uz maksimalan oprez", rekao je Sančez novinarima, upozoravajući na visoke temperature, nisku vlažnost vazduha i mogućnost snažnih udara vetra.

Više od 43.000 hektara zemljišta već je izgorelo u oblasti Burgohondo u provinciji Avila, oko 150 kilometara zapadno od Madrida. Taj požar se sada smatra najvećim zabeleženim šumskim požarom u istoriji Španije.

Ukupno je ove godine u Španiji u požarima uništeno više od 207.000 hektara zemlje.

Francisko Bolanhos, jedan od ljudi koji rukovode operacijama gašenja, rekao je da se vatra tokom noći "nije pomerila ni centimetar", ali da postoji strah od ponovnog aktiviranja zbog rasta temperature. Glavni cilj je stabilizacija požarnog pojasa dugog 180 kilometara.

Vlasti su dozvolile hiljadama ljudi da se vrate kućama nakon ukidanja ograničenja u oblastima Toledo, Madrid, Avila i Kasteljon.

Samo u madridskom regionu, oko 24.000 ljudi dobilo je dozvolu za povratak, dok su mere izolacije ukinute za još oko 20.000 stanovnika.

Među povratnicima je oko 1.000 stanovnika gradova Navas del Rej i Čapinerija, zapadno od Madrida, koji su prethodno bili smešteni u Leganesu, na jugozapadnom obodu prestonice.

Gradonačelnica Čapinerije Lusija Moja rekla je za televiziju Telemadrid da su posledice požara veoma teške.

"Mnogi stanovnici su izgubili svoje domove i poslove. Povratak u normalu biće težak i dugotrajan zadatak", rekla je ona.

Oko 2.000 ljudi koji su morali da napuste domove zbog požara u dolini Tijetar zbrinuli su volonteri u gradu Talavera de la Reina, južno od požarišta.

Međutim, oko 300 evakuisanih ostalo je tamo i u sredu ujutru. Gradonačelnik Hose Hulijan Gregorio rekao je za agenciju Europa Press da će im biti pružena "ista pomoć kao i prvog dana".

Jedan požar i dalje je van kontrole - u oblasti Val d'Uikso, severozapadno od Valensije.

Klimatske promene povećavaju rizik od požara

Klimatske promene dovode do rasta temperatura širom sveta, a Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva - prema podacima Kopernikusove službe za klimatske promene, temperatura raste dvostruko brže nego što je globalni prosek.

To dovodi do češćih letnjih toplotnih talasa, većeg pritiska na zalihe vode i intenzivnijih šumskih požara.

Na jugozapadu Francuske, najveći požari u regionu Žironde i dalje su "stabilizovani", uprkos povremenim ponovnim izbijanjima plamena. Ipak, zvaničnici upozoravaju na suve vetrove i temperature koje bi mogle da dostignu 41 stepen Celzijusa.

Gradonačelnica mesta Le Barp, južno od Bordoa, Blandin Sarazen, upozorila je da se situacija "komplikuje" nakon što su prethodnog dana izbila još dva požara.

"Moramo svi biti izuzetno oprezni", rekla je ona.

Nova žarišta prijavljena su i nedaleko od Langtona, na istočnoj obali zaliva Arkašon. Žironda i Land su među 16 francuskih oblasti koje su pod narandžastim upozorenjem zbog toplotnog talasa.

Vatrogasne službe u Žirondi morale su da uvedu posebne mere zaštite za objekte povezane sa francuskom odbrambenom i vazduhoplovnom industrijom. Među takozvanim "Seveso" postrojenjima nalaze se i fabrike koje proizvode opasne materijale za rakete i projektile.

Iako u požarima oko Madrida i u Kasteljonu na istočnoj obali Španije nije bilo žrtava, vlasti u Sevilji saopštile su da je žena teško povređena u požaru kod Los Galjardosa u Almeriji početkom meseca preminula u bolnici od zadobijenih povreda.

U požarima u Almeriji poginulo je 14 ljudi, među kojima državljani Velike Britanije i Belgije, kao i SAD, Francuske i Španije.

Požari gore i u susednom Portugalu, u severoistočnom okrugu Vila Real.

Civilna zaštita saopštila je javnom servisu RTP da aktivni požarni front ima dužinu od oko jednog kilometra i da se posebno prati situacija oko lokalnog postrojenja za preradu vode i skladišta gasa u blizini grada Valpašos.

Autor: Marija Radić