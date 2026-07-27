AKTUELNO

Svet

Drama u Španiji se nastavlja: Zbog požara evakuisano 90.000 ljudi, situacija i dalje ozbiljna

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Emma Da Silva ||

Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi danas "Pais".

Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra.

Iako je tokom vikenda zabeleženo izvesno poboljšanje, vatrogasne službe upozoravaju da situacija ostaje složena i da požari još nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu.

Ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je da se situacija "razvija u pozitivnom smeru, ali sporo", ističući da i dalje postoje aktivna žarišta i opasnost od ponovnog rasplamsavanja vatre.

"Suočavamo se sa najvećim i najagresivnijim požarom u istoriji Španije", rekao je Grande-Marlaska.

Prema poslednjim podacima, u tri pogođene oblasti izgorelo je oko 77.000 hektara zemljišta. Samo u Avili vatra je zahvatila oko 50.000 hektara, čime je oboren rekord najvećeg šumskog požara u zemlji.

Predsednik španske vlade Pedro Sančez najavio je da će vlada u utorak područja pogođena požarima proglasiti "teško oštećenim usled vanredne situacije".

Jedinica za vanredne situacije španske vojske (UME) saopštila je da su svi glavni frontovi požara uglavnom zaustavljeni, ali da i dalje postoje aktivna područja na kojima se nastavlja borba.

"Napredovali smo značajno u akcijama duž celog oboda požara. Sada možemo da kažemo da su svi frontovi zaustavljeni, ali postoje aktivna žarišta na kojima se i dalje radi", rekao je potpukovnik UME Alfonso Aribas.

Foto: Tanjug AP/Emma Da Silva

U oblasti Madrida trenutno je evakuisano više od 29.000 ljudi, dok je više od 21.000 osoba u izolaciji. U Avili je iz svojih domova moralo da ode više od 25.000 stanovnika, a nekoliko hiljada je ostalo zatvoreno u svojim mestima.

Najveća opasnost trenutno dolazi od mogućeg spajanja požara iz Avile i Madrida, koji su se na pojedinim mestima već približili jedan drugom. Vlasti navode da su požari u nekim tačkama bili povezani "isprekidano", ali da se za sada ne radi o jednom jedinstvenom požaru.

Kralj Felipe VI obišao je pogođena područja i pohvalio koordinaciju službi i građana, ocenivši da je šteta po prirodu ogromna.

pročitajte još

SASTANAK U POMORSKOJ BAZI: Britanski premijer Bernam dočekuje Zelenskog kao prvog stranog posetioca

Autor: Marija Radić

#Evakuacija

#Požar

#Vatrogasci

#Španija

POVEZANE VESTI

Svet

Šumski požar u Avili najveći u španskoj istoriji, zahvatio 50.000 hektara

Svet

EVROPA U PLAMENU, EVAKUISANO 10.000 LJUDI: Buktinja stigla na 300 metara od kuća - Požari prave haos u Francuskoj i Španiji (FOTO+VIDEO)

Svet

Požari prave haos u Madridu i Avili: Vatra zahvatila 45.000 hektara, evakuisano oko 89.000 ljudi

Svet

EVAKUISANO 12.000 GRAĐANA: Ogroman POŽAR u Francuskoj, gore šume, VATRA se brzo širi

Svet

EVAKUISANO VIŠE OD 3.000 TURISTA Haos u Francuskoj: Nakon ekstremnog toplotnog talasa BUKNULI POŽARI

Svet

U Los Anđelesu tri požara delimično ugašena: Još tri gore nekontrolisano