Drama u Španiji se nastavlja: Zbog požara evakuisano 90.000 ljudi, situacija i dalje ozbiljna

Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi danas "Pais".

Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra.

Iako je tokom vikenda zabeleženo izvesno poboljšanje, vatrogasne službe upozoravaju da situacija ostaje složena i da požari još nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu.

Ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je da se situacija "razvija u pozitivnom smeru, ali sporo", ističući da i dalje postoje aktivna žarišta i opasnost od ponovnog rasplamsavanja vatre.

"Suočavamo se sa najvećim i najagresivnijim požarom u istoriji Španije", rekao je Grande-Marlaska.

Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 25. јул 2026.

Prema poslednjim podacima, u tri pogođene oblasti izgorelo je oko 77.000 hektara zemljišta. Samo u Avili vatra je zahvatila oko 50.000 hektara, čime je oboren rekord najvećeg šumskog požara u zemlji.

Predsednik španske vlade Pedro Sančez najavio je da će vlada u utorak područja pogođena požarima proglasiti "teško oštećenim usled vanredne situacije".

Jedinica za vanredne situacije španske vojske (UME) saopštila je da su svi glavni frontovi požara uglavnom zaustavljeni, ali da i dalje postoje aktivna područja na kojima se nastavlja borba.

"Napredovali smo značajno u akcijama duž celog oboda požara. Sada možemo da kažemo da su svi frontovi zaustavljeni, ali postoje aktivna žarišta na kojima se i dalje radi", rekao je potpukovnik UME Alfonso Aribas.

U oblasti Madrida trenutno je evakuisano više od 29.000 ljudi, dok je više od 21.000 osoba u izolaciji. U Avili je iz svojih domova moralo da ode više od 25.000 stanovnika, a nekoliko hiljada je ostalo zatvoreno u svojim mestima.

Najveća opasnost trenutno dolazi od mogućeg spajanja požara iz Avile i Madrida, koji su se na pojedinim mestima već približili jedan drugom. Vlasti navode da su požari u nekim tačkama bili povezani "isprekidano", ali da se za sada ne radi o jednom jedinstvenom požaru.

Kralj Felipe VI obišao je pogođena područja i pohvalio koordinaciju službi i građana, ocenivši da je šteta po prirodu ogromna.

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Autor: Marija Radić