Šumski požar u Avili najveći u španskoj istoriji, zahvatio 50.000 hektara

Šumski požar u Avili, u centralnoj Španiji, koji je do danas zahvatio 50.000 hektara zemljišta, najveći je do sada u španskoj istoriji, saopštile su španske vlasti.



Ogromni šumski požari koji haraju pokrajinom Avila, u okolini Madrida i u Toledu ostaju aktivni i prevazilaze kapacitete za njihovo gašenje, a zbog požara je evakuisano ili je blokirano oko 90.000 ljudi, prenosi El Pais.

Dok su mnogi frontovi na kojima se vatra proširila stavljeni pod kontrolu, nekoliko požara i dalje gori i još uvek se ne može smatrati da su potpuno stavljeni pod kontrolu.

U Avili, okolini Madrida i u Toledu požari su zahvatili oko 77.000 hektara zemljišta, a Vojna jedinica za vanredne situacije (UME) saopštila je da ih tretira i da koordinira njihovo gašenje kao jedan požar.

Napori u gašenju požara pre svega ima cilj da se spreči da se plamenovi sa juga, koji potiču od požara u Burgohondu u Avili, spoje sa onima koji napreduju iz Madrida.

Šef Vojne jedinice za vanredne situacije (UME), general-potpukovnik Fransisko Havijer Markos Izkjerdo, kazao je da su se požari približili samo na "veoma malom" frontu, u gradu San Martin de Valdeiglesijas, koji se nalazi između dva fronta požara.

Prema njegovim rečima, zona razdvajanja između dva fronta vatre je približno 15 kilometara.

Požar koji gori u regionu Sijera Oeste u Madridu ostaje nekontrolisan i nestabilan, uprkos tome što je tokom protekle noći usporeno njegovo napredovanje.

Dok su mnogi frontovi na kojima se vatra proširila stavljeni pod kontrolu, nekoliko požara i dalje gori i još uvek se ne može smatrati da su potpuno stavljeni pod kontrolu.

U Avili, okolini Madrida i u Toledu požari su zahvatili oko 77.000 hektara zemljišta, a Vojna jedinica za vanredne situacije (UME) saopštila je da ih tretira i da koordinira njihovo gašenje kao jedan požar.

Napori u gašenju požara pre svega ima cilj da se spreči da se plamenovi sa juga, koji potiču od požara u Burgohondu u Avili, spoje sa onima koji napreduju iz Madrida.

Šef Vojne jedinice za vanredne situacije (UME), general-potpukovnik Fransisko Havijer Markos Izkjerdo, kazao je da su se požari približili samo na "veoma malom" frontu, u gradu San Martin de Valdeiglesijas, koji se nalazi između dva fronta požara.

Prema njegovim rečima, zona razdvajanja između dva fronta vatre je približno 15 kilometara.

Požar koji gori u regionu Sijera Oeste u Madridu ostaje nekontrolisan i nestabilan, uprkos tome što je tokom protekle noći usporeno njegovo napredovanje.

Autor: D.B.