JURIO AUTO-PUTEM 171 NA SAT, OGRANIČENJE BILO 100: Policija zaustavila Srbina u Crnoj Gori, priveden sudu za prekršaje

Službenici policije Crne Gore uhapsili su B.E. (21) iz Bara i P.I. (42) iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu.

Službenici policije Crne Goreuhapsili su B.E. (21) iz Bara i P.I. (42) iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu, gde je ograničenje 100 kilometara na sat (km/h), saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da je na auto-putu, gde je dozvoljena brzina do 100 kilometara na sat, B.E. vozio 174, a P.I. 171 km/h.



„B.E. i P.I. su privedeni sudu za prekršaje u Kolašinu“, naveli su iz policije na mreži X.

🛣️🚔Mobilna jedinica saobraćajne @PolicijaCG

je presretačem na auto-putu kontrolisala i lišila slobode 2 lica zbog prekoračenja dozvoljene brzine od 100 km/:



🚘 B.E. (21) iz #BR

📍 Brzina: 174 km/h



🚘 P.I. (42) iz 🇷🇸

📍 Brzina: 171 km/h



🏛️Privedeni su sudu za prekršaje u #KL. pic.twitter.com/6nSVA0RERF — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) 05. август 2026.

Autor: D.B.