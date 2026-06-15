HAPŠENJE U CRNOJ GORI! Pokušao da namami devojčicu da uđe u auto, pa hitnom intervencijom priveden

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su, postupajući po prijavi, preduzeli hitne mere i radnje koje su u kratkom roku rezultirale identifikovanjem, pronalaskom i lišavanjem slobode lica osumnjičenog za seksualno uznemiravanje maloletnice, saopštila je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Lociran je i lišen slobode R.B (40) iz Kotora, koji je ovo krivično delo, kako se sumnja, počinio dva dana ranije, 11.06.2026. godine oko 17,30 časova, na štetu devetogodišnje devojčice – strane državljanke nastanjene u Herceg Novom, na način što je na ulici zaustavio vozilo kojim je upravljao i pozivao devojčicu koja se kretala peške da uđe u vozilo sa njim, što je ona odbila i udaljila se od vozila, nakon čega je događaj prijavljen policiji.

Policijski službenici su intenzivnim operativnim radom došli do identiteta lica, nakon čega je lice pronađeno u Kotoru i dovedeno u policijske prostorije Odeljenja bezbednosti

Herceg Novi radi kriminalističke obrade, a potom je po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom lišeno slobode.

Osumnjičeni R.B. je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je počinio krivično delo seksualno uznemiravanje.

Tužilac je za njega doneo rešenje o zadržavanju u policijskim prostorijama u trajanju do 72 sata, do privođenja istražnom sudiji Osnovnog suda u Herceg Novom.

Autor: Jovana Nerić