Kamion smrskan, svuda srča, tela leže pored bankine: Strašne fotografije sa mesta sudara na putu Šabac–Loznica (FOTO)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica, kada su poginula dvojica radnika koji su obavljali poslove na održavanju puta.

Potresne prizore sa mesta nesreće zabeležio je i novinar Mladen Mijatović, koji se ubrzo našao na licu mesta. Prednji deo kamiona bio je potpuno smrskan, dok su po kolovozu bili rasuti delovi uništenih vozila, staklo i krhotine. Tela nastradalih radnika bila su prekrivena pored puta.

Nesreća se, podsetimo, dogodila oko 8 časova u blizini petlje Zminjak, u smeru ka Loznici. Kamion sa prikolicom naleteo je na vozilo Preduzeća za održavanje puteva "Valjevo", koje je bilo zaustavljeno pored kolovoza i propisno obeleženo svetlosnom signalizacijom.

Dvojica radnika, koji su u tom trenutku izvodili radove na održavanju saobraćajnice, stradala su na licu mesta.

Prema rečima sagovornika upućenog u slučaj, radnici privatnog preduzeća iz Sombora, starosti 59 i 62 godine, obavljali su redovne poslove na putu uz potpuno postavljenu i propisanu svetlosnu signalizaciju, kada je na njih velikom silinom naleteo kamion.

"Dvojica radnika, starosti 59 i 62 godine, izvršavali su radove na putu kada je na njih naleteo vozač kamiona i na mestu ih usmrtio" navodi sagovornik.

O silini udara svedoče i oštećenja na zaštitnoj bankini, na kojoj su ostali duboki tragovi i ogrebotine nakon kontakta sa kamionom. Vozilo se, prema dostupnim informacijama, zaustavilo tek nakon udara u bankinu.

Vozač kamiona je ubrzo uhapšen, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove tragedije.

Autor: D.B.