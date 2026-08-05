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Kamion smrskan, svuda srča, tela leže pored bankine: Strašne fotografije sa mesta sudara na putu Šabac–Loznica (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica, kada su poginula dvojica radnika koji su obavljali poslove na održavanju puta.

Potresne prizore sa mesta nesreće zabeležio je i novinar Mladen Mijatović, koji se ubrzo našao na licu mesta. Prednji deo kamiona bio je potpuno smrskan, dok su po kolovozu bili rasuti delovi uništenih vozila, staklo i krhotine. Tela nastradalih radnika bila su prekrivena pored puta.

Nesreća se, podsetimo, dogodila oko 8 časova u blizini petlje Zminjak, u smeru ka Loznici. Kamion sa prikolicom naleteo je na vozilo Preduzeća za održavanje puteva "Valjevo", koje je bilo zaustavljeno pored kolovoza i propisno obeleženo svetlosnom signalizacijom.

Foto: Pink.rs

Dvojica radnika, koji su u tom trenutku izvodili radove na održavanju saobraćajnice, stradala su na licu mesta.

Prema rečima sagovornika upućenog u slučaj, radnici privatnog preduzeća iz Sombora, starosti 59 i 62 godine, obavljali su redovne poslove na putu uz potpuno postavljenu i propisanu svetlosnu signalizaciju, kada je na njih velikom silinom naleteo kamion.

Foto: Pink.rs

"Dvojica radnika, starosti 59 i 62 godine, izvršavali su radove na putu kada je na njih naleteo vozač kamiona i na mestu ih usmrtio" navodi sagovornik.

O silini udara svedoče i oštećenja na zaštitnoj bankini, na kojoj su ostali duboki tragovi i ogrebotine nakon kontakta sa kamionom. Vozilo se, prema dostupnim informacijama, zaustavilo tek nakon udara u bankinu.

Vozač kamiona je ubrzo uhapšen, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove tragedije.

Autor: D.B.

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