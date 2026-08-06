Drama u 3 ujutru na Zvezdari: Bacio bombu na terasu, oštećeni automobili i lokali

U beogradskom naselju Zvezdara noćas oko 3 sata odjeknula je snažna eksplozija kada je za sada nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu.
Prema prvim informacijama sa terena, najverovatnije je reč o ručnoj bombi M-75.
Mladić već bio meta napada?
Policija je na mestu incidenta obavila razgovor sa A. O. (24), stanarom zgrade ispred koje se dogodila eksplozija, a koji odranije prolazi kroz policijsku evidenciju i osuđivan je.
On je u izjavi policiji naveo da sumnja da je bomba bila namenjena upravo njemu i da je bačena direktno na njegovu terasu. Kako je objasnio, naprava se odbila o terasu i pala na trotoar između parkiranih automobila, gde se i aktivirala.
Kako saznajemo, mladić je istakao i da mu je pre samo mesec dana zapaljen auto, zbog čega veruje da se ponovo našao na meti istih napadača.
Geleri oštetili tri vozila, lokale i fasadu
Od siline detonacije nastala je velika materijalna šteta na okolnim objektima i parkiranim automobilima.
Pored tri oštećena vozila, u eksploziji su stradali i obližnji lokali na kojima su popucali izlozi, dok su vidljiva oštećenja i na fasadi, kao i na ulaznim vratima susedne zgrade.
Ono što je najvažnije, u ovoj silovitoj detonaciji nije bilo povređenih lica.
Policija i nadležno tužilaštvo intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, kao i na identifikaciji i pronalasku osobe koja je bacila bombu.
Autor: S.M.