ŠAPIĆ: Prva stvar biće uređenje Savskog keja i splavova!

Ukoliko pobedi lista "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve", jedna od prvih stvari biće uređenje Savskog keja, rekao je Aleksandar Šapić.

"Raščistićemo šetalište, uvesti komunalni red i ograničiti broj splavova koji se ovde nalazi. Mislim da Novobeograđani zaslužuju da ovo mesto bude potpuno renovirano i uređeno na drugačiji način. Ne može sutra, ozbiljnoj upravi grada, da bude važniji interes sto vlasnika splavova, od interesa 100.000 ljudi koji ovde žive", poručio je Šapić.

Naglasio je da nema ništa protiv splavova, ali da će insistirati na njihovom uređenju i standardizaciji.

"Ne mislim ja da su Novobeograđani ništa više vredni od građana bilo kog drugog dela grada, ali ne mislim ni da su manje. Ako građani koji žive u Beogradu na vodi, koji jeste danas biser grada Beograda, prekoputa svog šetališta nemaju splavove, a zašto ih onda ovde ima u broju koji ugrožava normalan život, pre svega, sto hiljada ljudi koji živi u novobeogradskim blokovima? Neko je tamo pokazao da oni mogu da se raščiste i pošalju na drugu lokaciju. Znači da može. Ako može tamo, moći će svugde. Nisam protiv splavova, ali ne znam kako smo došli do toga da se baš na našem, novobeogradskom šetalištu, više ne vidi reka već imamo splav do splava. Bilo ih je i pre dvadeset, trideset godina, ali nikada u ovolikom broju. Nisu bili ovako načičkani, komunalno neuredni, nije bilo ovoliko prljavštine oko njih", objasnio je on i dodao da je ključna stvar standardizacija savskog priobalja.

"Na taj način uspećemo da rešimo sve ove probleme. Do splavova ćemo dovesti priključke za struju, da pojedini ne moraju više da je kradu kao godinama unazad, omogućićemo im rad ali u okviru jasno definisanih pravila, moraće da plaćaju zakup. Splavovi treba da postoje, da ljudi kada se šetaju mogu da sednu i popiju kafu, ali ne smeju da zaklanjaju reku i ugrožavaju živote građana koji žive u blizini", rekao je Šapić.

Šapić je istakao da se, otkako je prvi put u javnost izašao sa namerom da uredi Savski kej i reši problem splavova od kojih se ne vidi reka, suočio sa brojnim pretnjama, pred kojima, kako je poručio, neće ustuknuti.

"Još od moje prve izjave dobijao sam upozorenja: 'Znaš, nemoj sa njima da se kačiš, to su opasni ljudi koji drže splavove'. Evo, ja ću sada zato ponoviti, ako budem dobio poverenje Beograđana na predstojećim izborima, savsko šetalište više neće ovako izgledati. Ja mislim da ono zaslužuje da bude humanije, lepše i da u njemu ljudi treba da uživaju. Ukoliko misle da će pretnjama ili bilo kojim drugim uslovljavanjima da me odvrate od moje namere, onda znači da se o meni i o mom karakteru nisu baš najbolje raspitali", zaključio je Šapić.