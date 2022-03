VUČIĆ PRED VIŠE OD 3.000 LJUDI U OBRENOVCU: Budućnost pripada onima koji grade, a ne onima koji ruše (FOTO+VIDEO)

Kandidat Srpske napredne stranke za predsednika Srbije Aleksandar Vučić istakao je obraćajući se okupljenima na mitingu u Obrenovcu da to mesto danas izgleda kao velegrad i da je infrastrukturno pripremljeno za veliku i dobru budućnost.

Mnogo sam puta dolazio ovde, i u ona teška vremena 2014. godine, mislim da nema sela i naselja gde nisam bio. Došlo je vreme da se bavimo svetskom, evropskom politikom malo ko priča o malim stvarima. Važno je da pokazujemo brigu. Analizorao sam šta smo sve uradili u Obrenovcu, i to je mnogo toga. Od dovođenja Meite do izgradnje mnogo čega. Danas gradimo kanalizaciju u vrednosti od 93 miliona evra. To su velike stvari i promene, uradili smo škole, sportske dvorane, ostalo nam je jedno obdanište na teritoriji cele opštine

-Ovde u Obrenovcu i mnogim selima napravili smo škole i dvorane. Ostalo nam je još jedno obdanište, a treba da se napravi i poliklinika. To govorim zato što 20.000 Obrenovčana ide na preglede u centar Beograda. A zar ne bi bilo lakše da većinu pregleda obave u Obrenovcu - rekao je predsednik.

On je istakao da je Obrenovac danas mnogo bolje mesto za život.

- Infrastrukturno smo Obrenovac pripremili za veliku i dobru budućnost - istakao je Vučić.

Kada vidite da opština i grad mogu da finansiraju obnovu fasada, onda znajte da je stanje u javnim finansijama veoma dobro

Vučić je dodao da će biti završena toplifikacija u naseljima oko TENT-a, i da je važno da se napravi i široka izlaznica na auto-put.

- Moramo da uradimo i Ostružnica-Umka-Barič, brzu saobraćajnicu, kao i da rešimo pitanje klizišta u Dubokoj. Time vas spasavamo od gužve. Ja sam dolazio od Miloša Velikog, i ni sam ne mogu da se snađem na svim onim petljama. Moramo da vas povežemo sa Beogradom. Ako to uradimo, suština je da će tada dolaziti i novi investitori, koji će praviti razvojno-istraživačke centre - kaže on.

On je dodao da Obrenovac danas izgleda kao velegrad.

- Neki kažu da treba da uđemo u NATO, a naš odgovor je da imamo lepu zemlju koju treba da čuvamo sami i njeno nebo i njenu slobodu, imamo jaku vojsku - istakao je Vučić.

Plaši me što živimo u svetu u kome se sve promenilo. Ja danas znam da bi bilo mnogo manje ljudi na ovom skupu da niste očekivali da čujete šta o tome mislim. Osećam da ste došli da čujete zato što i ja brinem, jer ne znam šta donosi sutrašnji dan. Na dnevnom nivou su stvari sve teže. Veliki sukob velikih sila je na našu žalost svakoga dana bar za malo izvesniji nego što je bio prethodnog dana. I kada to gledate i pratite kroz sve aspekte društvenog života, onda nije jednostavno lako da predvidite šta je najbolje da uradite - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je zavladalo ludilo, i da više niko nikoga ne sluša.

- Razgovaram sa svetskim liderima, i pokušavam na racionalan način da im objasnim koliko je mir važan. Nadam se da će svi to da shvate. Mi smo pre tri dana uveli zabranu izvoza žitarica, zato što želimo da proverimo sve količine i da budemo sigurni da ima dovoljno hleba. Nismo stigli sve da ustanovimo, a iz četiri zemlje smo dobili pozive: "Dajte tu pšenicu što pre". To vam govori samo o opštoj psihozi koja je zavladala, svi se plaše šta donosi sutra - kaže on.

Predsednik je dodao da su baš zbog takve situacije izbori trenutno najvažniji, i da moramo da se izvučemo i ne učestvujemo u krvoproliću i ratovima.

Mi dolazimo da razgovaramo o svim planovima i programima, a oni gledaju samo kako da me opsuju. I ako vidite da im više i ne odgovaram. Baš me nešto briga. To nam prebacuju ljudi koji su uništili sve nacionalno i državotvorno u zemlji.

Kako je istakao, to govore ljudi koji su ćutali na nesreću našeg naroda, na proglašenje nezavisnosti Kosova, na pogrom Srba, oni koji nisu smeli da pomenu Košare i Jasenovac, a danas obeležavamo sva stradanja.

On kaže da Srbija danas sme da bude ponosna na svoju istoriju, a da u isto vreme dovodi investitore.

Obaćanje Vučića prati više od 3.000 građana.

Nakon Obrenovca, Vučić će sa svojim timom govoriti na mitingu u Busijama.