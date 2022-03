Kandidat za predsednika Srbije koalicije NADA dr Miloš Jovanović objašnjava da neki od prioriteta koalicije jesu korupcija, decentralizacija Srbije kao i problem o zakonu imovine.

Demokratska stranka Srbije izaći će na izbore u okviru koalicije NADA, a zajednički kandidat za predsednika Srbije biće lider DSS Miloš Jovanović. Deo koalicije NADA čini i POKS-Pokret obnove Kraljevine Srbije.

- Zbog korupcije gubimo oko 500 miliona ili milijardu dolara. Takođe imamo dve mere, to je zakon za imovinu,jer ako je neko ojadio državu, a to su uglavnom funkcioneri koji su tu od 1999. godine. Takođe, mislim da moramo da pooštrimo kazne, i neomogućimo kazne koje se izriču a koje su ispod zakonskog minimuma. Takođe, jedan od ciljeva je da se sve ne sliva u Beograd, već u ostatak Srbije. Dakle, više novca sa lokalne samouprave - rekao je Jovanović.

Kako je dodao, treba se ratosiljati i partijske knjižice koja omogućava materijalno napredovanje, zapošljavanje, dobijanje diploma na fakultetima i sl.

- Jako je malo ljudi koji su zaposleni, a da nemaju partijsku knjižicu - naveo je Jovanović.

Govoreći o krizi u svetu, Jovanović napominje da je cilj koalicije NADE da ima sigurnu spoljnu politiku.

SRBIJA NIKADA NEĆE POSTATI ČLANICA NATO PAKTA

- Nikada Srbija neće postati članica NATO pakta. Ta vojna neutralnost odgovara našoj slobodarskoj tradiciji, i takvi moramo da ostanemo. To je zahtevna pozicija. Na nama je da imamo snažnu vojsku, gde nema diploma, gde nema partijskih knjižica - naveo je Jvanović.

ŽELIMO DA UĐEMO U EVROPSKU UNIJU

Kako kaže, njegova koalicija jeste za Evropsku Uniju, ali, kako dodaje, tema članstva Srbije u EU nije aktuelna. Kako kaže, jedan od uslova je secesija Južne pokrajine, što se nikada neće desiti. On dodaje da je u pitanju unutrašnje pitanje, a ne pitanja drugih zemalja.

- U svakom trenutku ćemo garantovati bezbednost našeg naroda na KiM, to je proces koji mora da se nastavi - rekao je Jovanović.

Vojislav Mihailović ispred koalicije NADA kaže da je u fokusu vraćanje institucija koje će morati da rade svoj posao. Po Ustavu, tri vlasti, izvršna, zakonodavna i sudska su, ne slučajno odvojene da bi se ograničavale, a danas imamo situaciju da su one na jednom mestu, a to je problem.

- To moramo da vratimo u normalu, i to će biti naš cilj. Mi se borimo i za promenu sistema, a to znači da kada budemo u mogućnosti da ćemo otvoriti pitanje da li će Srbija da se predstavlja pod lažnim imenom Republika, ili Kraljevina, kako je njeno kršteno ime - dodao je Mihajlović.

Kako kaže, važno je vraćanje tradicionalnim vrednostima Srbije, gde će sistem vrednosti biti dobro uspostavljen, jer je trenutno, kako kaže, situacija potpuno drugacija.

Predrag Marsanović ističe da ekonomski program podrazumeva dve reči, a to je ekonomski patriotizam.

- Mnogo je bitnije ulagati u domaću privredu. Naša ideja je srpska investiciona banka koja će ulagati u domaće proizvode. Mi imamo velike gubitke kada je izvoz u pitanju, isto kao i sa korupcijom. Naša preduzeća su zbog nestručnoci ljudi ovakva kakva su sada. Vi ste završili književnost, vi ste kompetentni, ali šta je slučaj sa ljudima koji rade u velikim preduzećima? - dodao je Marsanović.

Ekonomski patriotizam, i use i u svoje kljuse, zaključio je Marsanović.

PORUKA GLASAČIMA:

- Kriza u Ukrajini koja se nikome ne dopada je pokazala nešto što se izgubilo u Srbiji a to je ozbiljnost, Koalicija NADA nudi takav program grašanima. Čovek koji je prvi na našoj listi je Božidar Delić, Matija Bećković, Bane Ristivojević, imamo mnogo stučnih i kompetentnih ljudi. Važno je za budućnost Srbije da ima ovakve ljude u budućnosti - rekao je Jovanović za kraj.

