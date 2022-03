'BRAVO ACO, SRBINE!' Vučića pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama! 'Do pobede ubedljivije nego ikada!'

Predsednički kandidat Aleksandar Vučić obratio se danas građanima sa Voždovca gde je dočekan aplauzima i ovacijama. Vučić je rekao kako je mnogo toga urađeno poslednjih godina, kao i da zna da govori istinu kada kaže da će prosečna plata u Srbiji biti 1.000 evra.

Skup je održan u Sportskom centru Voždovac, gde je Vučića dočekao veliki broj građana sa zastavama, državnim i nacionalnim, kao i sa transparentima.

Predsednika Aleksandra Vučića prisutni su pozdavili gromoglasnim aplauzom, koji je trajao nekoliko minuta, i ovacijama. U jednom momentu se čulo i "Bravo, Aco Srbine!"

Vučić se prvo zahvalio građanima koji su podržali njegovu kandidaturu, i partnerima iz SPS, Saveza vojvođanskih Mađara, brojnim udruženjima i stotinama hiljada ljudi iz Srbije i celog regiona.

Beskrajno im hvala na lepim rečima. I vama hvala što ste ovde danas. Meni naravno nije tako jednostavno da govorim, kao Ivici Dačiću, ali kao što je i rekao, ja sam taj koji će da snosi odgovornost. On je tu da privuče neke glasove, a ja moram da brinem o svakoj reči. Ono što je važno je tačno da smo mnogo toga zajedno radili svih prethodnih godina - rekao je Vučić.

On dodaje da je urađeno dosta, i da je izgled Srbije promenjen, ne samo po novim kilometrima autoputeva i novim bolnicama.

Već po broju fabrika pre svega, pošto znate da smo ranije prisustvovali lančenju i katančenju naših fabrika i nezaposlenosti. Doveli smo 250 novih fabrika u Srbiju, i ja znam da to nije dovoljno i da možemo bolje. Uveren sam da imamo snage i energije i dovoljno strasti prema našoj zemlji da uradimo sve da naša zemlja ide napred. Da pokažemo da možemo biti uspešniji nego što smo bili. Ono što radimo, a to su novi klinički centri, brze pruge, metro, to su stvari koje prave razliku. To su stvari koje pokazuju da li je neko ili nešto uradio. Kada kažemo da će plata biti veća od 1000 evra, a penzija veća od 500 evra, onda znamo da ćemo taj zavet da ispunimo. A to ne bismo mogli bez vaše energije i snage - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da se danas pomalo stidimo da kažemo da smo prvi po stopi ekonomskog rasta u Evropi.

Vučić dodaje da je ponosan na činjenicu što je vođena pozitivna kampanja, u kojoj nisu pominjani protivnici niti su im uništavani bilbordi.

Govorili su šta su hteli, a jedino što ste mogli da čujete je mržnja prema nama. Pa su govorili nije Nikola Jokić potpisao. Jeste Jokić potpisao, pokazaću vam potpise. I potpisale su hiljade njih, zato što je svim tim ljudima dosta njihovih pritisaka i laži. Pet godina sam slušao najgore klevete, da sam ubica i ubio sopstveno dete. Ali nisu se setili da izbroje kilometre auto-puta. Dela govore, a njihove laži ćemo pobediti sve - ističe on.

Predsednik kaže da svaki put kada protivnici pokazuju srednji prst i psuju, neće da se svete, već ih poziva da uzmu nešto da urade.

I ostaćemo takvi. Ja nemam pravo da vam govorim samo ono što želite da čujete, pošto na odgovoran način moramo da vodimo zemlju. To je razlika između odgovorne politike i one koja ne znači ništa. Mir ćemo da sačuvamo, i nacionalni ponos i dostojanstvo. I moramo da sarađujemo sa KFOR-om zbog našeg naroda na KiM. Ali kada kažu nikada ne reci nikad, ja kažem nećemo u NATO! Sami čuvamo svoje nebo i zemlju - rekao je on.

Vučić kaže da su suština njegovog posla nove fabrike, a potom se obratio svim Beograđanima.

- Pitaju ove šta ćete da radite kada pobedite u Beogradu. A oni kažu da će da izmeste spomenik Stefanu Nemanji. Pošto se 12 godina nisu setili heroja sa Košara i žrtava Jasenovca. Sada su rešili da sklone Stefana Nemanju. Sada hoće da ruše i Beograd na vodi, da vrate one udžerice. Nema nazad, nema u prošlost. Idemo u budućnost, Beograd ide napred, Srbija ide napred - uzviknuo je predsednik Vučić, na šta je pozdravljen aplauzom.

Predsednik se zahvalio svima koji su ga podržali, a koji su prolazili kroz toplog zeca.

I zato pozdravite i Moku Slavnića, Lepu Lukić, Ildu Šaulić, Asmira Kolašinca, Ivu Štrljić, sve te ljude koji su ovde sa nama. I Branka Kockicu. Hoću da se zahvalim i svim ženama Srbije, koje su gurale ovu zemlju napred. Žene su te koje znaju šta je odgovornost i čuvanje mira, i koje znaju da su nam potrebna deca i život. Zato one veruju u odgovornost i ozbiljnost. I zato drage dame, 3. aprila sudbinu Srbije u svoje ruke. Hvala vam najlepše, i hvala svima u ovoj kampanji - istakao je on, i zaključio:

Za pobedu Beograda, za pobedu Srbije. Živela Srbija. Do pobede ubedljivije nego ikada. Samo napred!

Ivica Dačić iz SPS-a kazao je kako će i u narednim godinama glavni teret biti na leđima jednog čoveka, odnosno Aleksandra Vučića.

Dačić je u nastavku svog izlaganja rekao i kako je ponosan na sve rezultate koje su ostvarili u proteklih deset godina.

Glavni teret će i dalje biti na leđima jednog čoveka, predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ja to najbolje znam, a znam i da će biti odgovor: "Džaba vam pristici, Srbija je na prvom mestu!". Ja hoću da podelim tu odgovornost i taj teret. Ja sam ponosan na sve rezultate koje smo ostvarili u ovih deset godina - kazao je Dačić.

Potrebni su nam mir i stabilnost, i mudra odluka u nedelju. Kada smo se pre 10 godina našli, dogovorili smo se da napravimo jaku Srbiju. Da vratimo našim ljudima osmeh i veru u sebe. I uspeli smo. Zato nemamo pravo da stanemo, i teška vremena traže najbolje od nas. Ali najviše naravno cenim naš bolji međunarodni položaj i veoma čvrstu i jasnu međunarodnu politiku. A to je svaki političar bi trebalo da odgovori na nekoliko pitanja. Prvo - Kosovo i Metohija, čiju lažnu nezavisnost nećemo nikada priznati. I ne samo to. Učinili smo zajedno da 18 zemalja povuče prinanje nezavisnosti, i možemo da uradimo još toliko - rekao je Dačić.

Predsednik SPS kaže da je na čelu sa Vučićem urađeno mnogo za Republiku Srpsku, i da su apsolutno protiv svakoga ko tvrdi da je to genocidna tvorevina.

Kada je reč o NATO, jasno smo rekli da nećemo u NATO, hoćemo vojnu neutralnost. A oni koji su nas bombardovali su ratni zločinci, i odgovaraće kad tad. Vučić je pod velikim pritiscima da uvodi sankcije našim prijateljima. NJegov odgovor je bio potpuno jasan. Osudili smo kršenje teritorijalnog integriteta svake zemlje, ali uvođenje sankcija prijateljima bi bilo naše samoubistvo. Svi za jednog, jedan za sve. Zato pozivam sve socijaliste i pripadnike moje koalicije, kao i sve građane Srbije, da glasaju za našeg kandidata, Aleksandra Vučića - istakao je Dačić.

Doktorka Danica Grujičić kazala je prisutnima kako je Srbija najlepša zemlja na svetu, ali da je danas mnogo lepša nego što je bila pre deset godina. Istakla je i kako 3. aprila ne smemo da ostanemo kod kuće, posebno mladi, već je pozvala sve da izađu na izbore.

Danas imamo auto-puteve i zdravstvo koje je daleko naprednije nego što je bilo, koje ima zadatak da svakom građaninu pruži negu i lekove. Dokazali smo da ne moraju za 50 godina da se prave bolnice, već da mogu i za nekoliko meseci. Da možemo da imamo sve vakcine i da se konačno počinje obnavljati naš Torlak. Dokazali smo da Klinički centar Srbije može da se završi, i da je moguće nabaviti skupe lekove i aparate - rekla je Grujičić.

Da bi naša deca ostajala ovde, treba nastavljati sa načinom na koji je to radilo Ministarstvo zdravlja. 30.000 mladih ljudi je zaposleno poslednjih godina. Sa razvojem porodične medicine zaposlićemo sve doktore, možda ćemo ih i uvoziti. Ali za to su nam neophodni mir i stabilnost - rekla je ona.

"U NEDELJU NA GLASANJE, PA ONDA GDE HOĆETE!"

Danica Grujičić kaže da je Srbija danas jedna od retkih neutralnih zemalja, i da 3. aprila ne smemo da ostanemo kod kuće. Pozvala je sve da prvo izađu na izbore, a onda da idu gde hoće.

3. aprila ne smemo da ostanemo kod kuće, posebno mladi! Vi sada imate 20 godina, ne sećate kako je to bilo! Zato - broj 6, Aleksandar Vučić za predsednika! Zato u nedelju zaokružite broj 1 i broj 6, nemojte sedeti kod kuće nego prvo na glasanje pa onda gde hoćete - dodala je ona.

Aleksandar Šapić rekao je kako od Srbije žele da naprave još bolje mesto, a samim tim, kako je istakao daće sve od sebe da se isto uradi i sa Beogradom. Napominje i kako je Beograd uvek bio grad otvorenog srca, dok je danas savremena prestonica i moderan grad.

Mnogo vam hvala što ste došli u ovolikom broju, bez vas neće biti moguće ni ono sutra što želimo da uradimo. Želimo od Srbije da napravimo bolju zemlju, daću sve od sebe da uradimo isto i sa Beogradom. Beograd je bio uvek grad otvorenog srca i to ćemo ostati i sutra. Beograd je danas moderan grad, savremena prestonica, učiniću da Beograd bude još bolji. I zato ja verujem u predsednika Aleksandra Vučića da će naći najbolji i najmudriji način da nas provuku kroz ova teška vremena, a ja ću dati sve od sebe ako dobijem vašu podršku da vas ne razočaram - rekao je Šapić.

Doktorka Jelena Begović se obratila prisutnima i rekla kako su došli do finala, kao i da se od ponedeljka nastavlja nova priča - priča razvoja Srbije.

Danas smo došli do finala, a od ponedeljka počinjemo novu priču. Priču nastavka razvoja Srbije. U nedelju obezbeđujemo kontinuitet razvoja, i nas i naše dece. Ja mislim da nas sve ovde interesuje Srbija, da ne idemo odavde. I postoji formula za to. Infrastruktura nije samo auto-put, već znači da neko ode i vrati se kući. A ne da ide u inostranstvo. Pre nedelju dana Beograd i Novi Sad su postali jedan grad - rekla je Begović.