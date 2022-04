Aleksandar Vučić je jedini političar koji sada ima više glasova nego pre deset godina. Ovo je dokaz njegovih rezultata i potvrda od strane građana koji su prepoznali njegovu politiku, rad i trud.

Ministar policije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da, jedan predsednik ima najviše glasova onda kada preuzima odgovornost za upravljanje zemljom, a onda podrška prirodnim tokom opada, osim kod Aleksandra Vučića.

- On je naš jedini političar koji ima više glasova nego pre deset godina. To govori o tome koliko građani cene to što radi. Govorilo se da smo podeljen narod, da smo posvađani, ali ako 60 odsto građana misli da je Vučić najbolji predstavnik zemlje, onda nismo podeljeni i posvađani. To je narod koji prepoznaje njegovu politiku, rad i trud – kaže Vulin.

Kada je reč o uspehu predsednika Srbije u Republici Srpskoj, na Kosovu i Metohiji i u dijaspori, Vulin kaže:

To su ljudi koji posebno osećaju snagu Srbije. U Republici Srpskoj se zna da, ne bude li Srbija jaka, neće biti ni Republike Srpske. Pitanje njenog životnog opstanka je pitanje snage Republike Srbije. Isto je i sa Srbima na KiM. Oni znaju da bez snažne Srbije i jakog vođstva, nema opstanka Srba na KiM, a u Vučiću su prepoznali čoveka koji čuva nacionalni interes. Ljudi su to razumeli i znali su značaj izbora. Hteli su da kažu u koju politiku i u kog čoveka čvrsto veruju.

Vulin kaže da se na izboru dobijaju ocene, da je Vučić dobio najvišu, a da je Pokret socijalista dobio poruku od građana: radili ste dobro, ali možete i morate mnogo bolje, ili ćete biti zamenjeni. Opoziciji su rekli da nije ni približno onome što misli o sebi i ne vidi je na vlasti.

- Zašto Vučić ima toliko više glasova od naše liste? Moramo da se zapitamo gde smo to mi pogrešili. To pitam i sebe, a pitam i druge. Građani su nepogrešivi i na izborima su jasno rekli šta misle. Odlično razumem kada Srbija progovori i svaki put kada nešto kaže, to moramo da poslušamo – kaže Vulin.

Na pitanje da li se u izbornoj kampanji zloupotrebljavala ukrajinska kriza, Vulin kaže da se to u politici radi, a da li je to korektno ili ne – to je drugo pitanje.

- Vučić je tokom kampanje bio vrlo korektan i možda je čak radio i na svoju štetu. Ukrajinska kriza jeste opredelila birače i neki su imali dileme po pitanju, recimo, Rusije, NATO-a i slično, ali se svi slažu u jednoj stvari: Vučić treba da nasatvi da vodi ovu zemlju i u tome su građani bili nepogrešivi i jasni – rekao je ministar.

Ističe da je Vučić pokazao da može da se izdigne iznad partije, da je već više puta pokazao i dokazao da je predsednik svih Srba, te će saslušati i predstavnike legitimnih političkih opcija.

- Kakve će odluke biti donete, videćemo, ali evo još jednog dokaza da Vučić bezuslovno poštuje Ustav, zakon i interese. Moram da kažem, mislim da bi bila istorijska greška da Vučić napusti SNS. Ja to ne bih voleo da vidim! Samo SNS na čelu sa Vučićem ima kapacitet da okupi sve Srbe, da stvori jedinstvo u teškim vremenima. On će doneti odluku, ali građani Srbije su rekli svoje, rekli su da hoće da ih on vodi – kaže Vulin. Dodaje da je on u koaliciji sa SNS zbog Aleksandra Vučića - jer mu veruje, jer zna da ne menja svoju politiku i jer zna da neće kompromitovati i prodati nacionalne interese.

- Pretili su mu krajem političke karijere, pretili su mu i krajem života, ali nije popustio nimalo! Gledao sam sve to i zato mu verujem. Mi smo saborci svih ovih godina – kaže Vulin.