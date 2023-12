Brnabić: Opozicija sprovodi najprljaviju kampanju, nema ništa da ponudi građanima

Poverenica Gradskog odbora SNS Beograd Ana Brnabić izjavila je danas da opozicija sprovodi najprljaviju i najbizarniju kampanju i da nije ponudila ništa građanima osim mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Brnabić je navela da tokom predizborne kampanje može da se vidi da opozicija ima da ponudi građanima samo mržnju prema Vučiću i njegovoj porodici, kao i da nemaju nikakav plan niti ideologiju.

- Videli smo na takozvanim debatama na tajkunskim televizijama, gde imate predstavnike različitih lista i stranaka koje kada pitaju da kažu svoje mišljenje o Kosovu i Metohiji i šta nude građanima, oni kažu ‘Ja mrzim Aleksandra Vučića‘ - rekla je Brnabić i dodala da na taj način odgovara svaka lista na svaku temu, bez plana, programa i ideologije.

Na pitanje da prokomentariše snimak iz Blaca na kome član SPS peva uvredljivu pesmu o Vučiću, Brnabić je navela da o bizarnosti kampanje govori i to što šta god da se uradi ispadne da je Vučić kriv.

- Evo i sad je taj čovek iz SPS koji je pevao ovu, kako oni kažu pesmu, on je žrtva, a Aleksandar Vučić je kriv, Vučič ispadne zlikovac. On je pevao to na proslavi, ljudi koji su bili na toj proslavi su to snimili, sami su objavili to na društvenim mrežama i onda je tek Vučič to prokomentarisao - rekla je Brnabić.

Ona je navela i da kada su neki ljudi pevali pesmu predsedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu "Đilasu lopove" svi su to osudili i rekli kako je to katastrofa i nedopustivo.

- To tada nije bila pesma, nego je bila pretnja i zbog toga su svi ustali i mobilisali se svi tajkunski mediji i svi iz opozicije da kažu kako je to katastrofa i nedopustivo - rekla je ona i dodala da se uvredljiva pesma otpevana Vučiću definiše kao umetničko delo.

Komentarišući snimak na kojem se nalazi funkcioner stranke Zajedno Đorđe Miketić, Brnabić je ocenila da se snimao u neshvatljivom ponašanju, ali da je njoj, kako kaže, važno to što se drogirao.

- Šmrče drogu, snima se, to neko od njegovih prijatelja objavi, jer su jedni drugima slali te snimke, to procuri. Ko je kriv što se Miketić snima sam sa svojim drugarima, što se drogira, što na snimku govore kako će sve to da plati od poslaničke plate - Aleksandar Vučić je kriv - rekla je ona.

Dodala je da svako ko se bavi politikom i ko je na javnoj funkciji kao narodni poslanik mora da štiti dostojanstvo pre svega Narodne skupštine.

- Da se narodni poslanik snima u onakvom ponašanju i da isto taj poslanik kaže da se on i njegova lista bore za pristojnu i normalnu Srbiju, pa kako mislite da to nije važno za građane Srbije - navela je Brnabić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu funkcionera SPS Branka Ružića koji je naveo da intima ne treba da bude tema u kampanji, Brnabić je ocenila da on nije eksplicitno osudio konzumiranje droge, a da je to trebalo da uradi, kao ni opozicija, zbog kako je rekla, omladine i pristojne i normalne Srbije.

- Ni SPS se nije naročito ogradio od toga. Branko Ružić je dao za tajkunske medije u kojima često gostuje intervju kakav bi dao i Dragan Đilas, nikakve tu naročito razlike nema, što mi je poražavajuće, jer je bio ministar prosvete u mojoj vladi - rekla je ona.