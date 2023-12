TERZIĆ: PONOŠ I ĐILAS SU JEDINO POZNATI PO UNIŠTAVANJU VOJSKE I DRŽAVE

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke kaže da, pored toga što su istina i činjenice na našoj strani, stvar kućnog vaspitanja je ne pljuvati svoju zemlju i prebacivati krivicu na Srbiju zbog zločinačkog bombardovanja naše zemlje u režiji NATO 1999. godine. Upravo je to ono što hrvatski državljanin i NATO sluga Zdravko Ponoš ne poseduje, te je shodno tome uvek spreman da u skladu sa naredbama koje dobija u srbofobnim ambasadama, ravna stavove sa stavovima političkog Sarajeva, Zagreba, Aljbina Kurtija i ostalih srbomrzaca uz dobro poznatu antisrpsku retoriku.

Sve bi dao najveći NATO sluga, samo da se Aleksandru Vučiću na bilo koji način zabrani političko delovanje, jer je svestan da ga autošovinisti poput njega Đilasa i Marinike na izborima nikada neće pobediti i da će Srbija 17-og decembra izabrati siguran put u budućnost uz odbranu srpskih državnih i nacionalnih vrednosti na KiM i u Republici Srpskoj, što jedino može da garantuje upravo Vučić i tim Srpske napredne stranke.

Dok Vučić radi, gradi i podiže srpsku državu uz realizaciju važnih projekata, na čiji smo završetak zbog morali da čekamo decenijama, baš poput Hrama Svetog Save, Ponoš i lažni elitisti iz beogradskog kruga dvojke svoju kampanju su sveli na ogoljenu mržnju prema Vučiću i na beskrupulozne napade na njegovu porodicu. U principu ništa drugo, ne znaju i ne mogu da ponude, osim uništavanja i razvaljivanja srpske vojske i države po čemu su lopovi i kriminalci poput Ponoša i Đilasa najpoznatiji. Da su se oni išta pitali Hram Svetog Save nikada se ne bi ni završio, Beograd bi ostao jugoslovensko leglo bez razvojnog projekta "Beograd na vodi", ali i bez spomenika rodonačelniku srpske države Stefanu Nemanji.

A toliko voljeni šesti oktobar im je svanuo kada su nas ostavili bez armije, industrije i izlaza na more. Ponoš je uz podršku Vlada koje je činio i SPS sprovodio katastrofalnu reformu vojske i oterao više od 30.000 vojnih lica koji su branili ovu zemlju na ulicu, a vrhunac ludila i ponižavanja naroda od strane bivšeg lopovskog režima doživeli smo 2008. kada su samo deset dana nakon formiranja Vlade sa SPS, na Ognjenu Mariju izručili Radovana Karadžića u Ševeningen, a zatim na mirnim protestima protiv izručenja onih koji su branili Srbiju, ubili Ranka Panića.

Da će se svi udružiti protiv Vučića samo ukoliko budu imali priliku, da imaju podršku stranih obaveštajnih agencija, da sastanče u stranim ambasadama gde im daju novac i šakom i kapom, kako bi sproveli uličnu revoluciju, to sve znamo. I baš zbog toga, ne treba nam nikakav povratak u to tamno vreme i ružnu prošlost. Srbija to ne da! Jednom su lopuže i politikanti poput Ponoša i Đilasa, zarad stanova na Vračaru prevarili građane Srbije i nikada više. Zato 17-og decembra Srbija ne sme da stane, a jedina garancija za tako nešto jeste glas za Srpsku naprednu stranku koju svojom mudrošću i državotvornom politikom personifikuje Aleksandar Vučić.

