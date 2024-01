Bilčik: Probleme vezane za izbore rešavati u institucijama Srbije

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je danas da se problemi Srbije vezani za izbore ne mogu rešiti unutar institucija Evropske unije već se moraju prvo ispitati unutar srpskih institucija i izrazio nadu da će Srbija početi sa konstituisanjem sopstvenih institucija.

"Važno je da se obavi institucionalno formiranje parlamenta i nove vlade koje bi trebalo da pomogne u rešavanju svih sistemskih nedostataka kada je reč o izbornom okviru tako da se uočeni problemi više ne ponove", rekao je Bilčik za Juropijan Vestern Balkans.

Bilčik, koji je i poslanik EP iz redova Evropske narodne partije (EPP), ponovio je stav da se mora sačekati konačni izveštaj OEBS/ODIHR-a "da bismo zaista imali potpunu ocenu onoga što se dogodilo i šta treba ispraviti".

On je naglasio da se mora shvatiti da "konačno i odlučujuće rešenje mora biti institucionalno rešeno unutar Srbije".

"Rezultati parlamentarnih izbora su objavljeni i mislim da je vreme da nove institucije počnu sa radom. Srpski parlamentarci trebalo bi da preuzmu svoje mandate, a vlada da se formira. Zemlja treba sve propuste da reši putem odgovarajućih institucionalnih kanala", poručio je Bilčik.

Na pitanje o rezoluciji EP o Srbiji, koja bi trebalo da bude usvojena sledeće nedelje, Bilčik kaže da oćekuje da će ona biti činjenična i ponuditi "neke sledeće korake u kontekstu onoga što bi trebalo da bude učinjeno".

"Ali, za tango je uvek potrebno dvoje. Problemi Srbije ne mogu se rešiti unutar institucija Evropske unije, unutar Evropskog parlamenta", rekao je Bilčik.

Upitan da li bi međunarodna istraga pomogla u "rešavanju političke krize u zemlji", Bilčik je rekao da su izbori održani u Srbiji, "tako da ih prvo i pre svega treba ispitati unutar same Srbije i srpskih institucija".

"Ako postoji opšte uverenje da međunarodna zajednica može pomoći olakšavanju ovog procesa, razmislimo o tome. Ali trenutno, i oduvek sam to govorio, primarno institucionalno rešenje mora biti ono koje se postiže unutar same Srbije", istakao je Bilčik.

Naveo je da to govori i zbog toga što, kako je rekao, postoji jedan veliki znak pitanja u vezi sa lokalnim izborima u Beogradu.

"Tu je rezultat bio neizvestan i trenutno postoji politički zastoj. Mislim da je važno da Ustavni sud reši ovaj izazov i da svi relevantni činioci vlasti što otvorenije i transparentnije postupaju kako bi se osiguralo rešavanje ovih izazova u skladu sa principima pravne države", poručio je Bilčik.

Bilčik je rekao da je za napredak Sbrije na putu ka EU važno da se dogode dve stvari.

"Prvo, Srbija treba da ima kredibilnu i stabilnu vladu i parlament koji mogu da sprovode važne domaće reforme u oblasti vladavine prava, demokratije, slobode medija, osnovnih prava, ali i strukturalne institucionalne reforme. Postoji i Plan rasta vredan šest milijardi evra koji je Evropska unija ponudila regionu Zapadnog Balkana, od kojeg Srbija može značajno profitirati", rekao je on.

Da bi se to desilo, naglasio je, Srbija treba da ima plan i agendu reformi, kao i institucije, koje sada imaju "sveže mandate na osnovu izbora i trebalo bi da počnu da rade".

"Drugo, za napredak i verodostojne institucije, Srbija mora da ima potpuni kredibilitet izbornog procesa i okvira", rekao je on.

Bičik je naglasio da istrage koje su počele, sudski postupci koji su pokrenuti i potpuna ocena, uključujući konačni izveštaj ODIHR-a, moraju biti osnova za rešavanje svih problema, tvrdnji i pitanja u vezi sa onim što se dogodilo 17. decembra, i šta se dešavalo od tada.

"To je izuzetno važno. Mislim da to u svim institucijama u Briselu shvataju", rekao je Bilčik.

On je dodao da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) mora da počne da radi, a da bi se to desilo, Srbija treba da počne potpuno da primenjuje i neke nove zakone, uključujući i one medijske.

Dodao je da Srbija mora da donese jasnu odluku, odnosno da li želi potpuno i dosledno da radi na svojoj evropskoj budućnosti, i poručio da "bilo čija antievropska retorika ne pomaže, jer ne pridobija prijatelje ili partnere u EU, Briselu i drugim evropskim institucijama".

Bilčik je izneo i tvrdnju da Rusija nastavlja da ima prekomernu ulogu na Zapadnom Balkanu, i u Srbiji posebno i da, ako se neko mešao u izborni procees, to je Moskva.

"Ovo bi trebalo da bude još jedan razlog za Srbiju da radi na svojoj evropskoj budućnosti i na svom suverenom i nezavisnom pristupu prema evropskoj budućnosti", poručio je Bilčik.