Bilčik: Ima stvari u rezoluciji sa kojima nisam bio zadovoljan

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je danas da ima stvari u rezoluciji o Srbiji sa kojima nije sasvim zadovoljan, da su poruke rezolucije vrlo jasne kao i da je u najboljem interesu Srbije da prihvati konstruktivne elemente rezolucije.

Istovremeno, rekao je on za Tanjug, sa jedne strane, priznajemo rezultate izbora koje je javno objavila Republička izborna komisija i istakao da je dobra vest što je održana konstitutivna sednica Narodne skupštine i da su mandati preuzeti kako od vladajuće većine, tako i iz opozicije.

"Mislim da je važno da institucije počnu da rade kako treba i da počnu da se bave pitanjima koja su zaista dovela do razgovora o situaciji u Srbiji posle izbora. Veoma jasno podvlačimo da sve optužbe o potencijalnim prevarama na izborima, o potencijalnoj migraciji birača koje su mogle da utiču na rezultate izbora, bilo parlamentarnih ili opštinskih, moraju da budu u potpunosti i propisno istražene. Mi, naravno, pozivamo vlasti u Srbiji da to učine, da postupe po preporukama OEBS-a i konačnom izveštaju, koji svi čekamo, i da ključne preporuke sprovedu u potpunosti i bez odlaganja. Mislim da je ovo važna poruka", rekao je Bilčik za Tanjug.

"Trudio sam se da ovde branim interese Srbije. I mislim da je u najboljem interesu Srbije da uzme sve konstruktivne elemente rezolucije. Takođe sve kritičke primedbe kao poruka kako možemo da radimo zajedno i da idemo napred da ispravimo neke nedostatke", rekao je Bilčik.

On je rekao da je Evropski parlament imao teške pregovore o tekstu dva dana, ali da je proizvod toga jasan i čvrst tekst.

"Zadovoljan sam što se veći deo teksta moje političke grupe, EPP, nalazi u rezoluciji. Ima nekih stvari u rezoluciji sa kojima nisam sasvim zadovoljan, ali to je slučaj za bilo kakve pregovore. Na kraju krajeva, ovaj parlament želi da ima dobar kompromis i da pošalje neke jasne poruke, a poruke su vrlo jasne", rekao je Bilčik.

On je naglasio da pozdravlja činjenicu da je bilo signala i od rukovodstva u Srbiji u ovom demokratski nacin način .

"Napadi, bilo na novinare ili na posmatrače, uključujući i domaće posmatrače, apsolutno su neprihvatljivi i to osuđujemo. To uključuje i rad CRTE, na primer, koja je dugogodišnji saradnik ne samo institucija u Srbiji već i i međunarodnih institucija nekoliko godina. I mi shvatamo stav i položaj domaćih posmatrača jednako ozbiljno kao i poziciju i položaj međunarodnih posmatrača", rekao je Bilčik.

On je kao "krajnje žalosno" nazvao to što je posle izbora, nakon početka masovnih protesta, ali i prvih javnih navoda,kako je rekao, jedan broj zvaničnika u Srbiji napao Evropske države članice EU i Evropske unije i neopravdano, bez ikakvih dokaza, optužio da se bilo ko iz Evropske unije mešao u izborni proces.

Bilčik smatra ako se neko mešao u izbore da je to je Rusija, ruska diplomatija, a da Srbija zaista mora da napravi jasan izbor.

"Da li zaista želi da napadne partnere i Uniju kojoj želi da se pridruži i sa kojom želi da radi, Rusku Federaciju, koja sada napada i brutalno napada Ukrajinu. MI vidimo Rusiju kao agresora, kao zemlju koja mora da bude i mislim da je ovo važna poruka. Ovo je izbor i poruka je jasna ovde", rekao je on.

Kada je reč o delu rezolucije u kome se poziva na obustavu finansiranja EU ako nalazi istrage ukažu da su srpske vlasti bile direktno umešane u prevaru birača, navodi da je važno da se te sumnje propisno istraže i ako se dođe do saznanja da zaista ima slučajeva prevare i korupcije, Evropska unija bi trebalo da razmotri pitanje finansiranja Srbije.

"Mi na to gledamo u odnosu na sve druge zemlje, sa poštovanjem državama članicama kao što su Mađarska, Poljska, uključujući i moju zemlju", rekao je Bilčik.

Podsetio je da Evropski parlament nema istražna ovlašćenja, a da institucije EU, imaju ograničena ovlašćenja da istražuju.

"Možemo i treba da zaštitimo naše finansijske interese. I to je nešto što u slučajevima prevare, korupcije, zloupotrebe fondova EU shvatamo veoma ozbiljno. Ima poziva Komisije da razmotri. I ne samo Komisija već i opšti pozivi da se zaista sprovede istraga, valjana istraga o tome šta se desilo.Reći ću ono što sam sve vreme govorio", rekao je Bilčik.

Dodaje da ta pitanja mogu uspešno i potpuno i posledično da rešavaju srpske institucije, ali i da je na osnovu ove rezolucije, Srbija spremna da radi zajedno sa međunarodnim partnerima na tome.

Kaže i da očekuje da do kraja meseca bude objavljen konačan izveštaj o izborima, i da se nada da će nakon toga Srbija biti angažovana sa predstavnicima.

"Dakle, neće biti da će posle rezolucije doći jedan broj ljudi koji će se odjednom spustiti na Srbiju i početi nešto da istražuje. Mi zapravo nemamo mandat da to radimo. Ali se nadam da će se, ako bude pitanja, ta pitanja rešavati na kooperativan način sa institucijama Evropske unije i međunarodne zajednice jer je to opet u najboljem interesu Srbije i svih građana Srbije", rekao je Bilčik.

On naglašava i da bi Srbija trebalo da se fokusira na reforme, jer ako ih bude Srbija će napredovati na putu ka EU.

"Ne sumnjam da Srbija ima kapacitet da to uradi. Pitanje je da li ima volje i da li ima institucije, d izvršimo ovo. I mi smo spremni da zaista pomognemo u tome. I mislim da je ovo glavna poruka koju bih preuzeo iz rezolucije. Gledajmo napred, ne gledajmo unazad. Hajde da pogledamo kako se stvari mogu poboljšati. I mislim da će to biti dobar početak za naše razgovore sa srpskim partnerima u narednim nedeljama i mesecima. I to je takođe važna poruka uoči opštinskih i lokalnih izbora koji su planirani za kasnije ove godine, valjda u junu, i za sve druge izbore u budućnosti", zaključio je Bilčik.