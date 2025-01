Bilčik o protestima u Srbiji: Država okrenuta dijalogu i smiruje situaciju, odgovoreno na zahteve

Bivši stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Biličik izjavio je, govoreći o protestima u Srbiji, da je veoma važno to što je država, vlast angažovana i usmerena na dijalog.

Bilčik je za poljsku televiziju TVP Vorld rekao da su preduzeti konkretni koraci koji pomažu da se situacija smiri i odgovori na zahteve koje je postavila javnost, a koji se odnose na tragediju u Novom Sadu.

"Na kraju krajeva, rešenje mora da bude građansko i institucionalno. Upravo taj građanski karakter razlikuje ove protesta od prethodnih. Teško je reći kakve će biti političke posledice. Kao važna posledica je ostavka premijera Vučevića. Sada je dilema da li će nova vlada biti napravljena ili će biti novi izbori", rekao je Bilčik.

On je dodao da će se narednih dana znati da li će Srbija dobiti novu vladu ili će se ići na izbore, na kojima, kako smatra, ne može da dođe do bitnih promena u odnosu snaga na političkoj sceni.

Na pitanje da li ima utisak da bi ovo moglo da utiče na mandat predsednika Aleksandra Vučića i kakav će uticaj imati ostavka premijera Vučevića, Bilčik je naglasio da mandat predsednika Vučića traje do 2027. i da su poslednji izbori pokazali da on ima snažnu podršku u društvu.

Dodao je da u ovim protestima ne vidi ništa što bi sugerisalo da će mandat predsednika Vučića biti skraćen.

"Nedeljama pre ostavke premijera Vučevića, bilo je priče o rekonstrukciji vlade. Krucijalno je da ljudi hoće da vide pravdu, ljudi hoće da vide činjenice, ljudi hoće da vide adekvatnu istragu, ljudi žele da vide naučene lekcije iz te tragedije. Jasno je da je neko napravio grešku. Nešto je bilo pogrešno, javnost želi da zna šta. To može da smiri situaciju. Institucije moraju to da reše i da vlast garantuje da će biti kažnjenih. To ja vidim kao krucijalno. Ne vidim da će predsednik da ide bilo gde. Naprotiv. Vidim da ima institucionalnih rešenja", rekao je Bilčik.

Podsetio je da je predsednik Vučić rekao da će se u narednih 10 dana znati da li će biti novih izbora ili će se ići na sastavljanje nove vlade. Bilčik je ocenio da je malo verovatno da bi skori izbori promenili nešto fundamentalno u parlamentu, jer je opozicija, kako je naveo, slaba i podeljena i nije deo protesta.

"Ključno je da, ako bude prevremenih izbora, neće biti fundamentalnih promena u odnosu političkih snaga", zaključio je Vladimir Bilčik.

Autor: Snežana Milovanov