Bilčik: Pozdravljam poziv na dijalog predsednika Vučića, Univerziteti imaju veliku odgovornost

Nekadašnji izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je za Javni servis da se nada da će profesori i predstavnici Univerziteta u Beogradu pozitivno odgovoriti na poziv predsednika Aleksandra Vučića na dijalog, jer je to jedini način za nalaženje održivog rešenja.

Srbiji je potrebna stabilnost, a Vlada mora da ponudi kredibilne odgovore na zahteve građana koji protestuju, ističe Bilčik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je poziv Rektorskom kolegijumu Univerziteta u Beogradu 5. februara, u vreme koje njima odgovara, otpočnu dijalog u okviru kojeg će se pronaći rešenje za postojeću situaciju u kojoj još traje blokada nastave na visokoškolskim ustanovama.

Uprava Univerziteta u Beogradu danas će zvanično odgovoriti predsedniku države na upućeni poziv na razgovor, saznaje Javni servis.

Vladimir Bilčik rekao je za Jutarnji program RTS-a da pozdravlja poziv na dijalog Aleksandra Vučića, ističući da ljudi sa različitim stavovima treba da sednu i razgovaraju.

"Dijalog je dobrodošao za smirivanje situacije, to je jedini način za nalaženje održivog rešenja u javnom prostoru. Svi su svesni protesta i zahteva. Važno je sesti i razgovarati kako se u praksi to može sprovesti", smatra Bilčik.

Naglasio je da se nada da će profesori i predstavnici Univerziteta doći i učestvovati u razgovoru jer je to, kaže, izuzetna prilika, istakavši da imaju veliku odgovornost.

"Nadam se da će se sastanak održati jer je to prilika za početak dijaloga. Nikad nije prekasno da se započne dijalog. Važno je da se poziv uputi i analizira se šta se desilo. Srbija mora da nađe način da krene napred, a način za to je da se stvari smire, kao i da se nađu legitimni i kredibilni odgovori na proteste", ističe Bilčik.

Potrebni kredibilni odgovori

Prema njegovim rečima, Srbija ne postoji u vakuumu i mnogo toga se dešava van nje u Evropi, proširenje se vratilo na dnevni red, a bez institucija koje normalno funkcionišu, uz odgovore na pitanja koja traži javnost, naša zemlja ne može da napreduje u tom kontekstu.

"To su domaća pitanja koja moraju biti rešena unutar zemlje. Pratimo šta se dešava, a Srbija može da pokaže svetu da je sposobna u velikoj meri da reši probleme i odgovori na pitanja kojima se javnost bavi", rekao je Bilčik.

Ističe da Vlada mora da ponudi kredibilne odgovore na zahteve koji su postavljeni od strane onih koji protestuju, kao i da odgovori koji su dati očigledno nisu doveli do toga da su svi zadovoljni, pa ih je potrebno razjasniti.

"Sve je počelo sa užasnom tragedijom, kada je 15 ljudi poginulo u Novom Sadu. Izuzetno je važno da Vlada ponudi garancije da će pravda biti zadovoljena i da će slučaj biti istražen kako treba", ukazuje Bilčik i podseća na tragedije u "Ribnikaru" i u okolini Mladenovca 2023. godine, za koje je bilo potrebno više od godinu da se "zatvore" na sudu.

Generacijski aspekt i bezbednost

Govoreći o studentima kao političkom faktoru, Bilčik kaže da je važno da budu saslušani građani koji se pobune i imaju zahteve, kao i da njihovo pravo da demonstriraju bude poštovano.

"Bezbednost je ključna, i vlada svake države, uključujući Srbiju, mora da je garantuje. Proteste organizuju uglavnom studenti, pa postoji generacijski aspekt, pobuna mlade generacije. Važno je da ih javnost i političari slušaju i razumeju šta imaju da kažu. Važno je podvući da su protesti građanski i mirni, što je važna razlika od ranijih", kaže Bilčik.

Komentarišući ostavku premijera Miloša Vučevića, Bilčik smatra da je to dobrodošao korak jer pokazuje ozbiljnost sa kojom vlada reaguje na situaciju.

"To se desilo kao posledica konkretnih zahteva, kada je bezbednost demonstranata bila ugrožena u Novom Sadu. To su važni koraci, koji pokazuju da vlast protest prihvata veoma ozbiljno i da se snose političke posledice", kaže Bilčik.

Evropa prati situaciju

Na pitanje da li je Srbija bliža novim izborima ili vladi, Bilčik kaže da je to pitanje za građane, ali da je u rukama političara.

"Šta god da se desi, Srbiji je potrebna nova Vlada koja će shvatiti poruke protesta veoma ozbiljno i izvući pouke. Neću nagađati, svaki od ovih scenarija ima dobre i loše strane, ali je na kraju važno da dođe do stabilne vladajuće većine koja će odgovoriti na zahteve mladih", navodi Bilčik.

Poručuje da evropske institucije veoma pažljivo prate situaciju, iako ne govore glasno, ali da postoji uverenje da Srbija to može sama da reši.

"U slučaju da se Srbija odluči za prevremene izbore, to uključuje novu kampanju, podele i emocije u javnom životu, a nisam siguran da je to najbolji način da se izađe iz ove situacije. Važno je da postoji stabilnost, a to može da se postigne kroz dijalog", zaključuje Bilčik.

Autor: Dalibor Stankov