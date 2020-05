Ana Brnabić nedelju provela šetnjom po Rtnju i neformalnim razgovorima sa građanima Srbije

View this post on Instagram

Недељно поподне на мистичном Ртњу. Прилика да директно од грађана чујем шта мисле о свему што радимо. Много ми значи сваки савет ових дивних људи. Треба да будемо поносни на своју земљу и њену нестварно лепу природу. Немојте пропустити прилику да дођете на Ртањ, јер је ово идеално место за одмор, планинарење, шетњу, инспирацију. #zanasudecu #sns #srbija🇷🇸 . Sunday afternoon at the mystical Rtanj. Had the opportunity to hear directly from citizens about the work we’re doing. Every piece of advice means so much to me. We should be proud of our country and its breathtaking beautiful nature. Do not miss the opportunity to visit Rtanj – it’s the perfect place to rest, hike, walk and feel inspired.