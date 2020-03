U BEOGRADU, KAO NAJVEĆEM ŽARIŠTU 177 OBOLELIH! JOVANOVIĆ: Pratimo situaciju, moguće su nove mere, čekamo rezultate testiranih!

Prema najnovijem preseku stanja Beograd, Valjevo i Niš su žarišta koroanavirusa u Srbiji, dok su do sada potvrđena 73 nova slučaja inficiranja ovim virusom, a ukupan broj obolelih je tako povećan na 457 uz sedam smrtnih slučajeva.

- Još jedan smrtni slučaj u Srbiji. U jednom danu imamo tri smrtna ishoda. Preminula je još jedna osoba, stara 48 godina – rekla je Verica Jovanović iz Instituta za Javno zdravlje.

Kako je navela na današnjem testirnaju 222 osobe bile su negativne, a 73 su bile pozitivne, dok je ukupno 43 hospitalizovano.

- Danas je težak dan, u toku noći preminula su dva pacijenta. U Beogradu osoba je danima bila na repsiratoru, međutim reč je o pacijentu sa hroničnim bolestima i dijabetesom. Drugi smrtni ishod dogodio se u Nišu, osoba je takođe bila na respiratoru i takođe, reč je o osobi sa hroničnim bolešću – rekla je Jovanović.

- Apelujem na građane da vode računa o svom zdavlju i poštuju mere - rekla je ona, istakavši da uvedene mere prevencije imaju za cilj da se virus ne širi.

- Ovu bitka koju sada bijemo, možemo da je dobijemo jedino preventivom. Nismo u teškoj situaciji, ali ona može da bude teška - naglasila je Jovanović.

Na pitanje o zdravstvenom sistemu i situaciji na KiM, Jovanović je rekla su oni deo Srbije i našeg sistema.

- Sarađujemo sa Domom zdravlja u Kosovskoj Mitrovici, oni su deo našeg zdarvstvenog sistema - rekla je ona.

Koronavirus je otporan u spoljašnoj sredini

- Ovaj virus zahteva dopusku kontaminaciju. Morate kontaminiran sadržaj koji dodirnete. U realnim okolnostima to nema neki preteran značaj. Obično pranje ruku i odeće je dovoljno - objasnio je Goran Stevanović.

Epemiolog Branisalv Tiodorović kaže da ne sme da se dozvoliti pad zdravstvenog sistema.

- Pad sistema se desio u Italiji i Španiji, to ne smemo da dozvolimo. U Itaiji su za nultim slučjem tragali mesec dana. Mi imamo sličan temperament i toga treba da budemo svesni - rekao je on i dodao da se očekuje povećan broj obolelih i umrlih.

- Narod mora da zna da u narednim danima moramo da imamo gvozdenu disciplinu - naglasio je.

On je upozorio da mnogi bez maski i rukavica šetaju svoje ljubimce i ne vode računa o merama koje su uvedene.

- Mere moraju da se sprovedu do kraja i moraju da se poštuju. Na teritoriji južne Srbije 70 odsto čine ljudi iznad 50 godina - rekao je. Kako je objasnio, to znači da i radno aktvno stanovništvo mora da se ponaša odgovorno i zbog svojih ukućana - naveo je on.

- Svako na svom radnom mestu mora da vodi računa o higijeni. Oni ugrožavaju i sebe ali i okolinu. Nemojmo da se služimo primerom Italije, to je loše. Nema emocija ako ćemo da se borimo protiv ove bolesti - dodao je on.

Kaže da je cilj da se kriva obolelih spusti, naročito oko Ursksa, kada se očekuje skok zaraženih COVID-om 19.

- Sve ovo aktuelno je od početka godine i mora da postoji odgovornost ljudi koji dolaze ovde iz inostranstva. Oni moraju da poštuju proceduru. - rakao je i naglasio ponovo da je govzdena disciplina važna u narednim danima.

Prema njegovim rečima epidemija i pandemija nisu isključivo medicinski i zdravstveni problem.

- One su i ekonomski, socijalni i politički problem. Treba da se zajedno borimo protiv virusa. ČIni mi se da državni sistem to podržava u posptunosti. Apelujem na sve građane i političare da se ostavimo komentara i priče koji nisu u skladu sa onim da se izborimo sa ovim problemom - rekao je on.

Tiodorović je ponovo apelovao na građane da vode računa jer je teško kada neko umre.

Jovanović kaže da se broj zaraženih i menja iz sata u sat, i zbog toga je odlčeno da se javnost izveštava jednom ili dva puta.

- Mi radimo zajednički, to su podaci o našim građanima. Ne radi se o prevelikim brojevima, ali oni rastu. Tajni nema, ukupan je 457 i tokom današnjeg dana 73 je dodatno pozitivni na virus - ponovila je.

- U ovom trenutku je primarno da se pruži pomoć pacijentu. Bolest se brzo manifesuje. Reaguje se na način koji je neophodan - dodala je.

Jovanović je još jednom apelovala na penzionere da ne izlaze na ulice.

- Sve mere su način da se ne dozvoli brzo širenje bolesti i tu ćemo da zaustavimo sve komplikacije - rekla je Jovanović.

Beograd, Valjevo i Niš su žarišta koronavirusa poslendnjih dana, a Jovanović je rekla da je stav epidemiologa da se ova tri grada stave u karantin može da bude izvesna.

- Krizini štabovi i instuti imaju sve mere pojačanog nadzora. Pratiom stanje, za sada. O zatvaranju gradova će se multisekstorski razmišljati - rekla je ona.

Beogradski Sajam je predviđen da bude bolnica za smeštaj osoba koje su pozitivne na koronavirus

- Tamo bi trebalo da idu osobe koje su pozitivne na COVID 19. Naš zdravstveni sistem je predvideo i lečenje dece, predviđeno je i gde bi ona bila. U Beogradu to je Dragiša Mišović na Dedinju - rekao je Stevanović.

On je naglasio da će Sajam biti privremena bolnica za pacijente sa lakšom kliničkom slikom.

Ključno je sprovesti prve mere prevencije

- Svako okupljanje i čekanje na dijagnostičke metode nisu stručno opravdane. Dijagnostika je aktuelna i dalje, samo bez grupnog dolaženja. Oni će raditi, ali se prepourčuje da se dijagnostika radi preko telefona ili elektronskim receptom. Ono što je neophodno da se ipak radi standardno, radiće se kao inače, ali bez ugrožavanja zdravlja ljudi. Sve će biti realizovano na adekvatan način, postoji plan - rekla je Jovanović.

Za stomatologe je, rekla je ona, takođe važno da štite svoje pacijente.

- Sve ono što nije hitno treba odložiti za kasnije. Za hitne stvari oni treba da reaguju, ali naravno, zaštićeni kao što inače čine - rekla je ona.

Tiodorović je dodao da stručno medicinsko osoblje, epidmeolozi i virusolozi prave analizu,

- Ceo stistem mora da deluje. Tu postoji jasno poštovanje nekog redosleda donošenja odluka. To znači da onaj ko predstavlja državu se time rukovodi. Moguće je da uvek postoje varijacije na temu, ali ovo je trenutak kada prostora ima malo. Procenili smo situaciju, imamo neku prognozu i na osnovu toga se preduzimaju mere. Ako vidite da stanovništvo ne poštuje te mere, onda se očekuje da pojačamo mere. Ljudi moraju da shvate da smo svi bitni činioci toga, jer će onda i drugačiji scenraio da stupi na snagu - rekao je Tiodorović komentarišući pitanje novinara o apelu države da ljudi budu svesni opasnosti situacije.

- Imate sva obaveštenje, sve mere i moramo da budemo svesni situacije u kojoj se nalazimo. Ja sam uvek optimista, ali moramod a budemo svesni da sve radnimo najbojle - rekao je on.

- Lične mere zaštite su važne. Alkohona sredstva su značjna. Sve treba da se dezinfikuje. Redovna terapija je važna. Svako ko koristi antibiotik na svoju ruku to ne treba da radi. Mi govorimo o rezinstenciji svih bakterija i to ne smemo da dovzvolimo - rekla Jovavnoić.

Kaže da je, prema njenim inforamcijama, stanje na KiM je stabilno.

- Svima kojima je potrebna pomoć, oni su je dobili i usmereni su na COVID centre - rekla je Jovanović.

- Različita su stanja za stavljanje pacijenata na respiratore. Mi trenutno imamo 25 pacijenata na respiratorima, ali i to je promenljivo - dodala je ona.

Stevanović je rekao da broj obolelih nije strašno veliki i naglašava da se nada da Srbija neće dostići brojeve u Kini iili Italijij.

- Moramo da pratimo populacijau koja je aktivna i koja je izbegavala mere samoizolacije - rekao je on.

- Deca i bebe nemaju tešku kliničku sliku, ali mogu lako da infiricaju druge. Trudnice su iste kao i ostatak populacije. Mogu da obolole i šire infekciju - rekao je Stevanović.

- Sajam je nešto što se priprema, to je privremena bolnica velikog kapaciteta. U ovom trenutku nije nam potreban , ali mora da budemo u prirpavnosti - rekao je on i dodao da se očekuje maksimalno povećanje kapaciteta

- Mi moramo da pripremimo takve objekte, ne moramo da ih koristimo. Domovi zdravlja su preuzeli najširi front, ljudi mora da veruju lekarima - rekao je Stevanović.

Kako kaže, u Nišu su stroge i rigorozne mere, jer kaže, pojavili su se doktori koji su bili u kontaktu sa pacijnetima.

- Nalazimo se u situaciji kada ćemo morati da funkconišemo u svakom trenutku. Zdravstveni sistem moramo da očuvamo - rekao je on.

Tiodorović je naveo da sutra počinje četvrta nedelja epidemije COVID-19 u Srbiji.

- O pravom stanju epidemije koronavirusom znaće se tek nakon testiranih osoba 1.000 - kaže on.

- Sve ćemo tačno da znamo nakon epidemije. U Srbiji postroje virusonoše. Moramo da budemo svesni toga. Ove mere deluju oštro, deluju da mora da se suzbiju prava, ali mora da reagujemo tako da zaštitimo građane. Moramo da zaštitimo prvu liniju - rekao je Tiodorović.

Jovanović je dodala da ovakve mere nisu odraz hira već ozbiljnosti situacije koja nas okružuje.

- Sa tri smrtna ishoda u današnjem danu moramo da kažemo da treba da budemo ozbiljni. Molim sve da primenjuju mere. Ovo nije naš hir, moramo da pokušamo da proces traje što kraće - ponovila je ona.