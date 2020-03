Đurić: Nema obolelih u većinski srpskim sredinama

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 26. март 2020. године: Нема oболелих у већински српским срединама. 79 оболелих у албанским срединама. 4 суспектна пацијента у северној Косовској Митровици дала узорке који су послати на проверу. 200 пумпи за дезинфекцију допремљено у Косовску Митровицу. У току велика акција дезинфекције улица и свих улаза стамбених зграда у већински српским срединама. 69 стамбених зграда у једном дану дезинфиковано у Лепосавићу. 10 пацијената прегледали су мобилни тимови из Грачанице, није утврђено присуство клиничко-епидемиолошких критеријума који указују на инфекцију COVID-19. 576 пензионера у Косовској Митровици чија је пензија мања од 15.000 динара почели су да добијају помоћ у основним животним намирницама. У Косовској Митровици и Лепосавићу јуче је први пут дошло до масовног кршења полицијског часа који је увела Влада Србије. Од 17 часова па до касније увече центром северне Косовске Митровице и Лепосавића шетале су стотине грађана. На грађане је апеловано да то не чине, јер угрожавају сопствено здравље и здравље својих најмилијих. У свим општинама преко волонтерских тимова обилазимо грађане, и трудимо се да изађемо у сусрет свим захтевима, посебно у набавци лекова и хране, а имајући у виду забране кретања у току полицијског часа, које су уведене како са наше стране, тако и од стране Приштине. У српским срединама у току је организовано прикупљање рецепата у циљу набавке лекова у Косовској Митровици и централној Србији. У општини Клина, која се налази у карантину, преко чланова општинског Штаба за ванредне ситуације обилазимо старије и достављамо им храну која се купује у продавницама у Клини.