Đurić: Nema obolelih od koronavirusa u većinski srpskim sredinama

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији: 24. март 2020. године. Нема оболелих у већински српским срединама. 63 оболелa у албанским срединама. У КБЦ Приштина у Грачаници код једне болеснице примећени клинички симптоми који би могли да укажу на присуство КОВИД 19. Пацијенткињa је пребачена у КЦ Ниш. 900 наших волонтера широм КиМ реализовали су до сада 3.634 акције помоћи суграђанима. У српским срединама настављене акције достављања хране, лекова, заштитних маски, рукавица и средства за дезинфекцију становништву. Приштина је увела забрану кретања грађанима и возилима на КиМ у периодима од 10 до 16 часова и од 20 до 06 часова. Обезбеђена слобода кретања преко административне линије за санитетска возила, пацијенте који се превозе и лекаре пратиоце. У општини Зубин Поток организована акција добровољног давања крви. У свим српским општинама, у јединицама локалне самоуправе и у здравственим установама, функционишу дежурства од 24 часа. У српским срединама онлајн настава за ученике основних и средњих школа се одвија по плану и програму. Дом културе Грачаница наставља да емитује онлајн програме за децу и младе.