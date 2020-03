EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE! Pink posetio NOVU LABORATORIJU u kojoj se vrše testiranja na KORONAVIRUS!

Branislav Nedimović ministar poljoprivrede rekao je za Pink da nije ni slutio da će Laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka i bezbednost hrane tokom vanrednog stanja služiti kao postrojenje za dobianje rezultata testova na novi tip koronavirusa COVID-19.

- Zahvaljujući radu ove laboratorije broj testova dnevno će se povećati za nekoliko puta. Ovde možemo 1.000 komada dnevno da radimo u prva tri dana, a od četvrka, sa povećanjem kapaciteta se nadam da možemo da idemo do 1.800 testova dnevno - rekao je Nedimović

Nenad Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne i referente laboratorije rekao je da Srbija ima vrhunske eksperte i lborante.

- Imamo vrhunske eksperte iz same Direkcije za nacionalne i referente laboratorije, ali i ekspetek koje smo angažovlai iz drugih isntiucija. To su ljudi koji jako dobro rade ovaj posao i koji će uz najmoderniju opremu moći da opsluže aparate i prakrtično završe veliki broj analiza u toku jednog dana - naveo je on.

Obašnjeno je da će se rezultati obrađivati i biti gotovi za manje od dva sata, a istovremeno će moći da s eradi 94 testa.

- Kada stigne bris, na početku se inaktivira virus, zatim se vrši priprema za izolaciju nukleinske kiseline, odnosno RNK virusa u ovom slučaju. Potom se dodaju reagensi za amplifikaciju i potom se unose u mašinu koja to kontorliše - kaže molekularni biolog.

Pored ove laboratorije učestvovaće i laboratorija u Batanici, laboratorija u Kliničkom centru Srbije i u institutu za jeavno zdravlje u nišu.