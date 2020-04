VIDEO SAM STRAH U OČIMA PACIJENTA! Milan je hirurg koji je operisao pacijenta sa sumnjom na koronu

Lekar Kliničkog centra Srbije Milan Đorđević, koji je operisao pacijenta za koga se sumnjalo da ima koronavirus, poručio je građanima Srbije da ostanu kod kuće i poštuju pravila.

Kako je napisao na svom Fejsbuk nalogu, pacijent se nije plašio samo za svoj život, već mu je strah ulivala i atmosfera u operacionoj sali i lekari obučeni kao za nuklearnu katastrofu.

- Postoje pacijenti suspektni na Covid 19, a kandidati su za hitnu operaciju, iz mnogo razloga. Takva situacija se dogodila u mom dežurstvu. Mogu da pohvalim organizaciju same bolnice, potpuno obučeno osoblje, i sve uslove idealne za to. Međutim, video sam po prvi put taj strah u očima pacijenta, koji osim što se boji za svoj život, ima jedan dotatni strah. On vidi te iste ljude koje zna kao vedre i nasmejane, sada maskirane tim partikularnim maskama, vizirima i obučene kao za nuklearnu katastrofu i situaciju koja govori da je stanje kritično za sve koji su u toj operacionoj sali, ali i van nje - napisao je Milan Đorđević na svom Fejsbuk nalogu.

Ovo su neki momenti pre ulaska u salu, pacijent se inače uspešno oporavlja i sve prolazi kako treba.Moja poruka je da neće sve priče kao ova imati srećan kraj, zato ostanite kod kuće i poštujte sva pravila.