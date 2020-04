Doktorka Kisić Tepavčević rekla je da je od poslednjeg izveštaja testirano 3.194 osobe, od kojih je 445 pozitivno na kovid.

-U ovom momentu hospitalizovano je 3.511 pacijenata, a 120 osoba je na respiratoru - rekla je Kisić.

Kako kaže, preminule su još četiri osobe u poslednja 24 sata, što je ukupno 103 osobe koje su izgubile život od kovida-19.

Izlečene su, kako dodaje, 443 osobe.

Kako kaže, 382 zdravstvenih radnika je u ovom momentu hospitalizovano.

KIstiče da je smrtnost 1,9 , a od 103 osobe 71 su bile muškog pola a 32 osobe ženskog pola.

Kako je istakla, testirano je 6.070 zdravstvenih radnika, 593 zaražena, 300 je hospitalizovano.

-U Klinici za Infektivne leži trenutno 61 osoba, u KC Niš 200 osoba, u KC Niš u novoj zgradi je 297 osoba, u KC Vojvodina 142, u KC Kragujevac 102 osobe, u KC DR Dragiša Mišović 307 pacijenata, na pulmologiji 84 osobe, u KC Zemun 308 osoba, u KC Zvezdara 354 osobe, u Pančevu 167 pacijenata. U VMC Karaburma 74 pacijenta, u Institutu na Banjici 51 osoba, na Sajmu 369 - rekla je dr Kisić.

Doktorka Kisić-Tepavčević je rekla da se konferencija danas održava u Nišu i istakla da u ovom delu zemlje dolazi do veće učestalosti oboljevanja.

-Formiran je poseban krizni štab i intenzivirane su sve aktivnosti kako bi se situacija stabilizovala. Kada su u pitanju konkretni podaci za "Gornju Toponicu", i u prethodnom periodu smo obišli većinu ovih ustanova, tamo je bilo u tom momentu 44 osobe koje su imale simptome respiratorne infekcije i bile su za testiranje, ali nisu bile pozitivne. Dalje su analize pokazale da je kod 6 zdravstvenih radnika potvrđeno prisustvo virusa kao i kod dva pacijenta - rekla je dr Kisić-Tepavčević.

Ona ističe da su sprovedene mere izolacije, pa se tako, dodaje, oni za koje je to neophodno nalaze u izolaciji.

-U poslednih sedam dana niko iz ove ustanove nije ispoljio znake respiratorne infekcije - rekla je dr Kisić-Tepavčević.

Doktorka Kisić-Tepavčević rekla je da su upoznati sa epidemiološkom situacijom sa svakom pojedinačnom ustanovom.

-Sve osobe i pacijenti za koje je utvrđeno da su nosioci virusa su hospitalizovani u različitim ustanovama. Takođe, sprovodi se i nadzor u cilju traganja za svim potencionalnim nosiocima - rekla je dr Kisić-Tepavčević.

Potpuna kontrola nad situacijom u Nišu

Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao da imaju potpunu kontrolu nad situacijom i dodaje da bi Niš bio potpuno kontrolisan da se nije desio incident sa gerontološkim centrom.

-Raspolažemo sa svim podacima. Molim građane da shvate da su jedini koji raspolažu svim informacijama, za to zadužene institucije - rekao je dr Tiodorović.

On ističe da su kapaciteti na jugu Srbije spremni da prime sve moguće građane koji imaju sumnju i dijagnostifikovan kovid-19.

-KC će lečiti teže i srednje teže pacijente, a sa lakšom slikom će se smeštati u privremene bolnice - rekao je dr Tiodorović.

Kako kaže, proširuju kapacitete privremenih bolnica, pa tako raspolažu sa još 7.000 postelja gde se mogu smestiti pacijenti.

-Imamo i veliku pomoć što će i kovid bolnica u Leskovcu moći da prima pacijente. Ukoliko bude problema, otvorićemo i u drugim gradovima iste takve bolnice, za šta imamo i ekipe i uslove - rekao je dr Tiodorović.

Dr Tiodorović je rekao da je situacija u Blacu teška, jer je to insitucija koja se brine o pacijentima sa posebnim potrebama.

-Međutim, situacija tamo je u stalnom praćenju, 24 sata se nadgleda. Tamo je 27 radnika pozitivno, ali tamo ćemo ponoviti testiranje i uradićemo kontrolne testove, jer postoji sumnja da li je ispoštovana procedura - rekao je dr Tiodorović.

Kako kaže, u ovom trenutku nemamo pacijenata i štićenika u ovom domu sa infekcijom, i to je dodaje iznenađujuće i za lekare koji su tamo na licu mesta.

-Ima razloga da budemo zabrinuti, utvrdili smo proceduru ukoliko se pojave prvi oboleli i gde će se zbrinjavati. To je veoma težak posao ukoliko se takvo nešto desi, ali za sada nemamo informaciju da je došlo do pojave oboljenja - rekao je dr Tiodorović.

Potrebna je gvozdena disciplina

Dr Tiodorović je rekao da je normalno da će pred Vaskrs biti veća koncentracija građana u prodavnicama.

-Utisak je da se ogroman broj građana ponaša sasvim odgovorno i u skladu sa preporukama. Potrebna nam je gvozdena disciplina - rekao je dr Tiodorović.

Kako kaže, penzioneri predstavljaju najdisciplinovaniji deo našeg građanstva.

On je istakao da su odlučili da povećaju broj sati za izlazak napolje penzionera, jer, kako kaže, žele da im daju mogućnost da u kontrolisanom stanju dobiju malo izađu i prošetaju.

Doktorka Kisić-Tepavčević je rekla da je u Srbiji obolelo 593 zdravstvena radnika, što je 10, 15 posto od ukupnog broja.

Ona kaže da se do sada oporavilo 443 osobe, i u toku današnjeg dana kod još 21 jedne osobe su negativni nalazi.

-U ovom momentu smo dobili podatak da je od 66 osoba koje su testirane u KC Niš, svih 66 osoba su negativne. Ovaj broj osoba koje se otpuštaju i koje su ozdravile biće isto sve veći u narednom periodu - rekla je dr Kisić.

O OBUCI MEDICINSKOG OSOBLJA

Dr Tiodorović je rekao da je od prvog dolaska respiratora u Srbiju učinjena je neophodna edukacija i obuka naših anesteziologa i infektologa.

-To je urađeno u svim centrima, i to uopšte nije sporno. Naši stručnjaci su dobro obučeni za to. U trenutku kada su respiratori najtraženija roba u svetu, Vlada Srbije je donela odluku da se ne možemo držati standarda EU, jer je bilo važno nabaviti tu opremu kako bi se smanjile žrtve - rekao je dr Tiodorović.

Kako kaže, kada sve ovo prođe verovatno ćemo se vratiti tim standardima, ali dodaje, ovog trenutka ovaj potez je bio neophodan kako bi se obezbedilo dovoljno respiratora za naše potrebe.

VIRUS POTVRĐEN U 15 USTANOVA KOJE PRIPADAJU SMEŠTAJIMA ZA STARA LICA U SRBIJI

Doktorka Kisić-Tepavčević je rekla da je u ovom momentu virus potvrđen u 15 ustanova koje pripadaju smeštajima za stara lica širom naše zemlje.

-Ukupno kod 271 korisnika i 53 zaposlena - rekla je dr Kisić.

-Većina njih ima blage simptome ili čak nikakve znake infekcije - rekla je dr Kisić.

Doktorka Kisić-Tepavčević je rekla da srećom, iako se razboljevaju i deca, uglavnom se radi o blagim kliničkim slikama bolesti, od čega je 7 novorođenih beba trenutno zaraženo.

-Ono što je očigledno da postoje žarišta u područjima zapadno od Niša, i u ovom momentu ipak gledajući ponašanje ljudi i njihovu odgovornost, smatramo da nije neophodno da se zatvaraju - rekla je dr Kisić.

Dr Tiodorović je apelovao na sve redakcije da shvate da su svi pre svega posvećeni zdravlju građana i to 24 sata.

-Naši lekari"padaju na nos" od posla kako bi mogli da sve urade što bolje. Ne bih rekao da iko od novinara ima neke loše namere, ali apelujem na sve vas da svi zajedno doprinesemo tome d ase svi naši ljudi ponašaju shodno preporukama struke i onome što država donese kao odluke - rekao je dr Tiodorović.

Kako kaže, došlo se do zaključka da u Nišu među najtežim bolesnicima imamo najviše mladih ljudi.

-Treba svi da brinemo o sebi i svom ponašanju a samim tim i o onima koje najviše volimo - rekao je dr Tiodorović.

Doktorka Kisić-Tepavčević zahvalila se medijima i dodala da oni predstavljaju produženu ruku kada se radi o informacijama.

Kada su u pitanju Preševo i Bujanovac, ističe da ne zna tačan broj testiranih, ali dodaje da zna da se radi intenzivno i testiranje i epidemiološko ispitivanje.

Doktorka Kisić-Tepavčević je rekla da se pojavljuju različite hipoteze o mogućim uzrocima i faktorima rizika, kao i o toku bolesti.

-Mi koristimo metodu koja predstavlja zlatni standard, tako da bilo kakvi testovi koji su brži i lakši nam dolaze samo kao dopunska metoda u određenim indikacijama. Opredelili smo se za najvalidniji pristup. Više puta smo isticali da je postojao određeni zastoj u vremenu uzimanja uzoraka i testiranja, ali smo napravili da vreme čekanja bude što kraće i svakim danom imamo napredak - rekla je dr Kisić.

Ona dodaje da su kapaciteti ojačani, kao i da će u narednim danima biti još jači, što će se videti u narednom vremenskom periodu.