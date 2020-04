DANSKA UBLAŽAVA MERE - Sa radom počinju frizeri, zubari, saloni lepote

Za razliku od susedne Švedske, koja se uzdržala od donošenja oštrijih mera, Danska je ograničenja kretanja uvela još 12. marta, a dalje popuštanje restrikcija zavisiće od toga koliko se tamošnje stanovništvo bude pridržavalo društvenog distanciranja, prenosi BBC.

"Niko ne želi da Danska bude zatvorena i dan duže nego što je to apsolutno neophodno, ali ne smemo da idemo napred brže nego što smo u stanju da epidemiju držimo pod kontrolom", napisao je na "fejsbuku" premijer Mete Fredriksen.

Certain countries in Europe -- Germany, Denmark, the Czech Republic, Austria and Norway -- are beginning to ease their coronavirus restrictions. Here's how they got to this point and what lies ahead for them:https://t.co/TwDuswOCgn