NOVI PRESEK STANJA: U Srbiji od koronavirusa preminulo još PETORO LJUDI! U poslednja 24 sata pozitivan nalaz imalo je njih 263 - Do sada ukupno zaražene 8042 osobe!

Najnovije informacije o situaciji sa koronavirusom u našoj zemlji.

"U Republici Srbiji je do 15 časova 26. aprila 2020. godine registrovano ukupno 8042 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 4365 osoba od kojih je 263 pozitivno. Hospitalizovano je ukupno 3044 pacijenta. Na respiratoru je 85 pacijenata, a 156 osoba je preminulo", rekao je doktor Kon.

Dodaje da je do sada izlečeno 1182 osobe, kao i da je ukupan procenat smrtnosti 1,94 odsto.

Epidemiolog dr Predrag Kon je rekao da u KBC Dragiša MIšović nalazi šest trudnica, ukupno do sada je 545 zdravstvenih radnika pozitivno na kovid.

POLICIJSKI ČAS OD 30. APRILA DO 4.MAJA - PENZIONERI OD PONEDELJKA SAT VREMENA U ŠETNJU

Imajući u vidu trenutnu situaciju Vlada Republike Srbije donela je odluku da građani stariji od 65 godina mogu od ponedeljka svakog dana da izlaze u šetanju od sat vremena, od 18 sati do 1 sat iza ponoći. Prodavnice će za njih biti otvorene u četvrtak. Usvojena je odluka da će zabrana kretanja trajati od četvrtaka u 18 sati do ponedeljka u 5 sati ujutru – rekao je ministar poljoprivrede i predsednik Kriznog štaba za Nišavski i Toplički okrug Branislav Nedimović.

Nedimović je rekao da će sutra u toku popodneva dom učenika koji se nalazi u Nišu staviti u mirovanje, da će biti izvršena dezinfekcija i da će se ostaviti u pripravnost za svaki slučaj.

- Imamo takvu situaciju da ćemo ovu instituciju da stavimo u fazu mirovanja. Prethodnih 15 dana maksimalno smo komunicirali sa svima kako bi mogli što više informacija da pružimo ljudima u Topličkom okrugu – rekao je ministar Nedimović.

Kaže da je na početku epidemije opterećenost KC Niš bila neverovatna, pa je Vlada Srbije morala da reaguje i da otvori kovid bolnice koje bi zbirnule pacijente.

-To je prostor od preko 2 miliona stanovnika, zato smo otvorili kovid bolnice u Leskovcu, Soko banji, pipremali smo još dve u Zaječaru i Pirotu. Na sreću, nije bilo potrebe za njima – rekao je ministar Nedimović, ističući da su do sada u javnost izlazile razne dezinformacije.

Kaže da je u Nišu najveći udar bio sa Gerontološki centar.

- Međutim, situacija je sada dobra. Mislim da ćemo borbu uspešno da završimo. U ovom trenutku nemamo nikakvih iskakanja i sve se kreće u prosečnim brojkama – rekao je on i dodao da je u ovom trenutku Negotin žarište.

Naglašava da ima dovoljno zaštitne opreme, dovoljno repsiratora.

Zdravstveni sistem Topličkog okruga može da se izbori sa epidemijom - dodao je ministar.

Na pitanje o najnovijem broju preminulih i deci koja su bolesna dr Kon je rekao se prati situacija u potpunosti, ali da u ovom trenutku nema podatak o smrtnosti u Gerontološkim centrima.

POZITIVNO 88 DECE, SA BLAGIM KLINIČKIM SLIKAMA

- Koliko je iz Gerontoloških centara preminulo nemam. Juče je bilo 4, a što se lečenja dece tiče, trenutno je 88 pozitivno na COVID-19. Važno je da razmišljamo da se prostorije za lečenje dece i majki leče na posebnim mestima. Pola od te dece je sa Beograda, a pola je iz unutarašnjosti. Deca su dobro, samo se radi o tome da su pozitivna. Specifično je to da su i majke sa njima pozitivne. Srećna okolonost je da sva deca imaju lakšu bolest – reako je dr Kon.

Na pitanje o tome koliko je ljudi iz domova za stare u KC Niš preminulo bez obzira na dijagnozu, dr Kon kaže da još uvek ne postoje precizni podaci.

GERONTOLOŠKI CENTRI I DALJE NAJRANJIVIJI

-Nemamo tačne podatke o tome, imaćemo. Udar virusa u Gerontološkom centru mogao bi da izazove ozbiljne posledice. Nekim neobičnim potrebama se zaustavlja i prikriva takva situacija, ljudi misle da nije reč o koroni i ne jave se na vreme. Ono što treba da se naglasi, ne treba nikog da bude sramota da se javi lekaru – rekao je dr Kon.

Kaže da čim se ljudi prijave, mere se odmah preduzimaju, i da je zbog toga jako važno da se svi jave nadležnima.

Epidemija je idalje u toku, najranjavija mesta su upravo Gerontološki centri, rekao je Kon.

Ministar Nedimović je rekao da će javnost biti obaveštena o situaciji u KC Nišu nakon dobijanja zvaničnih rezultata.

-Klinički centar je zdravstvena ustanova, i tako ćemo da iznosimo podatke. Priča se svašta, mnoge stvari nisu tačne, govori se da ljudi tamo ne piju vodu, ili da se ne brine o pacijentima. Ja se zahvaljujem predškolskoj ustanovi “Pčelica” jer je poslala 21 osobu da pomažu starija lica na kvalitetan način. Zamislite koliko je hitna pomoć u Nišu morala da reaguje i da ta starija lica transportuje do bolnice – dodao je ministar Nedimović, dodajući da ni jedna zemlja nije lišena prodora virusa u Gerontološke centre.

Doktor Kon je rekao da je od petoro ljudi koju danas preminuli, njih dvoje iz Geronološkog centra.

- Ukupno je do sada zaraženo 184 korisnika i 2 radnika, preminulih 37 od toga je 33 potvrđeno da je pozitivno. Noćas niko nije preminuo – rekao je Kon na pitanje o situciji u Gerontološkom centru u Nišu.

VIRUS NEMA NAMERU DA NAS NAPUSTI, MORAMO DA OBEZBEDIMO ŠTO MANJE PRENOŠENJE VIRUSA

Na pitanje da prokomentariše to da svetski stručnjaci savetuju da ljudi moraju da nauče da žive sa koronom, dr Kon kaže da život mora da se vrati, ali je naglasio da je adaptacija na taj život važna.

- Kada kažem da se vrati život, ne mislim samo na posao, već mislim na sve što čini život. Moramo da shvatimo da ovaj virus definitivno nema nameru da nas napusti i ono sa čim raspolažemo su mere distanciranja, mere izolacije počinjemo da iscrpljujemo, da obezbednimo što manje prenošenja virusa. Videćemo kako će biti njegovo prenošenje preko leta – rekao je dr Kon.

Kada me pitaju za teretane, ja kažem da one ili treba da krenu sa radom ili da se zatvore trajno. Tako je i sa frizerima. Uvešće se mere, mora da u teretani postoji distanca, da se kontrolišu sprave, česta dezinfrekcija ... Tako važi i za ostale, jer ako ne rade, moraće da se zatvore - rekao je dr Kon.

Kaže da će se Krizni štab detaljno da razradi plan kako će se sve to odvijati.

- Vraćanje u život ide polako, ali je neophodno. Gradski saobraćaj takođe mora da nastavi da funckoniše - dodao je.

Doktor Kon je rekao da ne vidi da je negde napravljena neka ozbiljna greška.

- Što se tiče prava i zaštite ljudskih kretanaj biće tema i rasprava godinama. To su mere javnog zdravlja, primenjuju se kada je opasnsost realna. Smrtnost je bila velika. Mi jako dobro smo stajali, a sami rezultati opravdavaju mere - rekao je dr Kon komentarišući sve mere Vlade Srbije.

- Ne želim da ocenjujem, da dam visoku ocenu nije u redu. Mislim da će narod da oceni to - dodao je.

Ministar Nedimović se zahvalio svim poljoprivrednicima i rekao da je na selu lakše poštovati mere jer je ljudi na selu manje.

- Zbog tradicije i arhitekture sela, komunikacija i socijalna distanca je lakša u selu jer živi manje ljudi. Teže je u urbanim sredinama. Hvala poljoprivrednicima, koji su poštovali sve mere. Što se poljoprivrede tiče, evo pada kiša, verujem da će ovo biti dobra i rodna godina – rekao je Nedimović.

Na pitanje o zapošlavjanju medicinskih radnika, ministar Nedimović kaže da se sve sprovodi u skladu sa zakonom.

Lično sam video odluku Ministarstva zdravlja da se zaposle lekari i medicinske sestre. Ja znam da se na gomili mesta sprema da budu primljeni, evo na primer u Aleksincu, sprema se zapošljavanje tih ljudi. Ima dovoljno novca, jer ako je bilo za kupovinu respriratora, biće i za ovo – rekao je ministar Nedimović.

Doktor Kon kaže da smo na na kraju ovog talasa, ali na početku pandemije.

- Mi ćemo znati koliki nam je imunitet tek kada završimo testiranje. Ima ljudi koji različito saopštavaju šta će biti. Ima onih koji su opušteni, ima onih koji još nemaju podatke. Iz sveta stižu kontradikotrni podaci - naglasio je dr Kon.

Najavao je da će veliko istraživanje da bude preko leta, a do tada mora da se svi vrate životu, ali naglasio je, oprezno.

Kaže da je apsolutni broj umrlih može da se upoređuje sa brojem stanovnika.

- Mi stojimo solidno do sada. Moramo da nastavimo da budemo oprezni i da se polako vratimo u život. I u budućnosti će morati da se poštuju preporuke – rekao je dr Kon.

Komentarišući aktuelne mere koje podrazumevaju policijski čas sa jedne strane, a otvaranje teretana i frizerskih salona, dr Kon kaže da sve podrazumeva opreznost, ali kako kaže, život mora polako da se nastavi.

- Svi će da krenu na sport i loptu, pa savetujemo da idu napolje, a ne u teretane. Sama šetnja nije problem ako postoji distance. Svi bi izašli kada bi mogli jer je lepo vreme. U Beogradu bi onda bio veliki rizik, jer bi se povećao broj kontakata – rekao je on.

STRUKA NIJE ZA OTVARANJE ŠKOLA I VRTIĆA PRE PRVOG JUNA

- Što se vrtića i škola tiče, ne mislim da to treba pre prvog juna. To će morati da se otvara ranije, ali to nije mišljenje lekarskog tima – rekao je dr Kon odgovarajući na pitanje o početku rada vrtića.

Što se tiče zatvora, dr Kon kaže da i tamo postoji procedura ponašanja i delovanja.

- Pri zatvorima postoji medicinska sturka i oni su uključeni u ovaj sistem - rekao je.

Dr Kon kaže da će vraćanje u život da kontrolišu nadležni inspekcijski organi, misleći na otvaranje radnji, teretana i frizerskih salona, ali i sve privatne preduzetnike koji će vraćati zaposlene na posao.

- Nakon svega, očekujem da se svi pridržavaju mera. Biće kontrole i to će da čine inspekcijski organi. U početku je jedna osoba mogla da zarazi petoro, sada nije tako. Uprkos tome, preporuke i mere mora da se poštuju – rekao je dr Kon, ističući da je Srbija primenila striktne mere.

Kada je u pitanju DRUGI TALAS KORONAVIRUSA - ako ne budemo poštovali mere!

Na pitanje portala Pink.rs o mogućem drugom talasu, dr Kon kaže da se tu sve svodi na spekulacije, ali je naglasio da je oprez uvek važan.

Svi spekulišu oko drugog talasa. Čuo sam i od prof. Zorana Radovanovića da je moguć drugi talas, ako ne poštujemo mere, i to je tačno. Nadam se da se to neće desiti. Verovatnoće uvek ima. Neki govore da će drugi talas biti u septembru, moje iskustvo sa gripom je da će to biti u novembru, ali nema ni jedne osnove da tačno znamo. Nastavićemo da pratimo gde se nalazi virus – rekao je dr Kon odgovarajući na pitanje novinara protala Pink.rs.

U Negotinju se u domu za stare “Radost” pojavio slučaj COVID-19. Ministar Nedimović kaže da je istraga ovog slučaja u toku.

- Šta se tu desilo ispituju nadležni. Sva lica će biti zbrinuta, informacija je da nemaju težu kliničku sliku. Inforacija je od 11 sati jutros. Pretpostavljamo da su zataljile pažnja i nadzor – rekao je ministar Nedimović.

Nedimović kaže da će morati da se napravi kompletna analiza kako bi se ustanovilo kako virus ulazi u staračke domove.

- Gerontološki centri nisu bolnice, iako imaju ambulante. Ko je bio tamo, živeo taj život, zna šta je tamo bilo - dodao je ističući da je važno da struka procenjuje šta i kako treba da se radi.

Doktor Kon je rekao da je dogovor da bi primena maski u javnom prevozu i marketima bila neophodna.

- Pre svega da ih nose zaposleni, a možda i korisnici. Od struke ne zavisi da li će to biti preporuke ili mere i da li bi se uvele kaznene mere - rekao je dr Kon odgovarajući na pitanje o daljim merema i opremi.