Medicinski radnici su možda odradili najznačajnici posao, ali svi zajedno smo u tome. Posebno stariji od 65 godina koji su najdisciplinovaniji. Kada tako pogledamo ovo jeste uspeh i možemo malo da se osećamo dobro, ali ne smemo i dalje da se opuštamo. Moramo da čuvamo starije i hronične bolesnike, a to možemo pre svega uraditi ako nemamo kontakte, rekao je za televiziju Pink dr Predrag Kon, epidemiolog.

Prema njegovim rečima, mladi ne shvataju da može da dođe do zaražavanja ako se okupljaju i druže.

- Oni koji su imali masovno umiranje, njih je to osvestilo, a nas vanredno stanje i zabrana kretanja. Ako nismo te mere tako razumeli, onda nismo razumeli o čemu se radi. Ne smemo sada da se ponašamo kao da vanredno stanje nismo umali, kada ono bude ukinuto. Svešću moramo zabraniti kontakte sa starijima - objasnio je dr Kon.

Ne možemo znati kada će da nestane virus, naglasio je.

- Testiraćemo svakoga ko se prijavi, ne računam na ovom masovno tesiranje od najpre 7.000, orijentaciono testiranje, a kasnije od 70.000. Tada ćemo znati koliko je populacija imuna, odnosno koliko je njih preležalo virus. Među nama ima nekih koji misle da je već 50 odsto ljudi imalo virus, a ja kažem da može da bude pet do deset odsto onih u odnosu na one koje smo otkrili. Ako bude tačno da smo se svi prokužili virusom, onda ćemo imati potpuno drugu situaciju. Starije i decu smo čuvali i oni nisu mogli da budu zaraženi. Deca nisu toliko značajna, u smislu da može bolest da im naudi mnogo, ali mogu da prenesu zarazu - rekao je dr Kon.

On ne sumnja da će se naći neka kreativna rešenja kada je u pitanju objašnjavanje deci kako da se ponašaju u vrtićima.

- Neće sva deca dolaziti u vrtiće, to je oko 30 odsto u Beogradu, a u drugim mestima oko 50. Samo to "razređenje" će mnogo značiti, vaspitači će učiti decu kroz igru kako da se čuvaju. I tu će se naći neka kreativna rešenja. Nemamo mi odgovore na sve. Ali mora da postoji dezobarijera na ulazu, dezinfekciona sredstva, zaposleni da imaju zaštitnu opremu. To su najosnovnije stvari, u nekim posebnim okolnostima će se donositi određene odluke.

Sve što se otkriva kroz istraživanje, svakako će javljati, dodao je.

- Svaki dan bez smrtnog slučaja je pobeda, mi moramo da dočekamo to. I dalje imamo umiranje, tako da ne možemo još da proglasimo pobedu. Vanredno stanje može biti ukinuto relativno brzo. Ali mora sedam dana da bude ispod pet odsto pozitivnih u odnosu na testirane, što se sada polako dešava. Vidi se da je epidemija pri kraju, ali vanredno stanje se odnosi na upotrebu policije i vojske. Međutim, vanredne mere mogu i dalje da ostanu, poput zabrane javnog okupljanja. Još dve nedelje možemo očekivati da virus postoji, a sledeće dve nedelje ako i dalje bude prisutan to bi bilo iznenađenje - rekao je dr Kon.